Rövid hírek

Szilveszter a színházban

Ray Cooney Ketten a neten című vígjátékát szilveszteri előadásként december 31-én mutatja be a kézdivásárhelyi Városi Színház. John Smith taxisofőr, aki korábban párhuzamos életet élt, két felesége és két háztartása között próbált lavírozni, most ismét kényes helyzetbe került. Felnőttek a két házasságból származó gyermekei, akik az internet segítségével találtak egymásra. Ismerkedésüket viszont a közös apa minden eszközzel igyekszik megakadályozni, és ez számos komikus helyzetet eredményez.

A Nagy István fordításában és Kolcsár József rendezésében színpadra állított előadásban jellem- és helyzetkomikumok szintjén találunk sok olyan pillanatot, amikor őszintén felnevethetünk. Megcsalások, megcsalatások, átverések sorozata. Jegyek elővételben kaphatók a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában, valamint előadás előtt egy órával. Helyfoglalás a 0267/361-081-es telefonszámon vagy az office@varosiszinhaz.ro e-mail-címen lehetséges.



Hirdetés

Kézdivásárhely Municípium Polgármesteri Hivatala a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 2003/52-es törvény alapján közzéteszi Bokor Tibor polgármester kezdeményezését, a romos állapotban levő épületek és a meg nem művelt belterületek 500 százalékos adózását meghatározó szabályzat jóváhagyásáról szóló határozattervezetet. Javaslatok, észrevételek, vélemények írásban nyújthatók be a hivatal iktatójába 2017. február 1-ig, tartalmazva az illető személy nevét, lakcímét, valamint telefonszámát. A határozattervezet teljes szövege a közönségkapcsolati irodában tanulmányozható.



Állásajánlat

Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala víz-gázszerelőt, hegesztőt és kazánfűtőt alkalmaz a városgazdálkodási osztályhoz. Kötelező feltétel szakiskolai végzettség és 2 év szakmai régiség. Kérések benyújtásának határideje: 2017. január 5., 14 óra, a városháza 3-as számú irodájába. Egyéb felvilágosítást a hivatal 203-as irodájában, vagy a 0267.361.974-es telefonszámon (a 132-es belső számon) kaphatnak az érdeklődők.