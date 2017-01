Fogyatkozó gyereklétszám

A Páter Kelemen Didák Általános Iskolába járó diákok zömmel a továbbtanulás mellett döntenek

A fejlett nyugati társadalom egészére jellemző a lakosság elöregedése, az egyre kevesebb gyerek születése, és ez alól Románia sem kivétel.

A jelenség különösen súlyosan érinti a kisebb településeket, így Kézdialmást is, ahol egyre kevesebb gyerek születik, így évről évre kevesebben koptatják az iskola padjait. Tamás Károly intézményvezető érdeklődésünkre elmondta: nemrég készített egy visszatekintést arról, hogy az évek során hány gyerek járt az iskolába, és őt is megdöbbentette „az egyre táguló szakadék”.

Tamás az 1980-as évek derekán került Kézdialmásra, és akkor 250-nél is több gyerek járt iskolába, nem volt ritka, hogy egy-egy osztályban 27 tanuló ült a padokban, ma meg felső tagozaton összevont osztályok vannak, másként nem lenne meg az előírásoknak megfelelő gyereklétszám. A 2015–2016-os tanévet 127 diákkal kezdték, a 2016–2017-es évben ez a mutató eggyel javult, 128 nebuló van a nyilvántartásukban. Ez azt jelenti, hogy három évtized során a gyerekek száma megfeleződött, s nincs remény arra sem, hogy ez javuljon.

Az igazgató nagyjából nyomon követi az almási iskolából kiröppenő diákok sorsának későbbi alakulását. Elégtételt jelent számára, hogy a nyolc osztály után nagyjából mindenki a továbbtanulást választja, eléggé sokan mennek egyetemre is, de elkeserítő, ami ez után történik: az itthoni megélhetési nehézségek miatt sokan a vándorbotot választják, és egyre többen nem is térnek haza, hanem idegenben raknak fészket. Az is figyelemre méltó, hogy a diákok létszáma még úgy is alacsony, hogy meglehetősen kevés azon szülők száma (talán tízen lehetnek), akik elemista és 5–8. osztályos gyerekeiket a kézdivásárhelyi iskolákba járatják.