Nagy eséllyel felújíthatják

Az elöljárók bíznak benne, hogy a műemléképület hamarosan visszanyeri eredeti pompáját

A körképünkben többször írtunk arról, hogy a lemhényi és az almási önkormányzatoknak, illetve a két község katolikus egyházi képviselőinek köszönhetően pályázati pénzből megújulhat a környék egyetlen viszonylag jó állapotban levő barokk stílusú műemlék épülete, a Szent Mihály-hegyi templom.

A gyulafehérvári Központi Fejlesztési Régiónál még november végén benyújtotta a pályázatot a projektet vezető Lukács Róbert lemhényi polgármester és a kézdialmási partner önkormányzat vezetője, Molnár István, majd decemberben az uniós pénzeket kezelő ügynökség kérésére a kiegészítéseket is elvégezték. Molnár István szerint nagy volt az örömük, amikor megkapták a levelet, amelyben közölték, hogy a pályázat támogatható, az ürömöt az okozta, hogy a levélből az is kiderült, hogy több mint negyven, az előírásoknak megfelelő pályázó van az 5-ös számú kiírási tengelyen (több mint húsz pályázat visszautasítása után is!), s a keretösszeg közel kétszáz százalékára van igénylés. Ez azt jelenti, hogy pontrendszer lép érvénybe, és így az nyer, aki a leginkább beilleszkedik a kritériumrendszerbe, a többi pályázatot várakozási listára teszik „támogatható, de nincs pénz” alapon.

Addig is még várni kell, mivel a következő lépés az, hogy a gyulafehérvári szakemberek kiszállnak a helyszínre, hogy leellenőrizzék a pályázatban foglaltakat. Molnár István érdeklődésünkre kifejtette: nagyon szoros versenyre számítanak, de reméli, hogy Szent Mihály arkangyal is besegít a nemes ügyükbe, ugyanis ők a lemhényi elöljáróval és a pályázatukat író céggel mindent megtettek, hogy a kis hegy csúcsán ékszerként tündöklő barokk vártemplom visszakaphassa egykori pompáját. Évek munkája van mögötte, és sajnos, kudarc esetén további éveket kellene várni, mivel ez a pályázati ciklus 2020-ig tart, s addig további pénz nem áll majd rendelkezésre.

Molnár szerint még az is reménykeltő, hogy az 5-ös pályázati tengely egyik alfejezeténél eddig mintegy 80 százalékban van lefödve a rendelkezésre álló pénz, s így megtörténhet, hogy a pluszösszeget átcsoportosítják ehhez a tételhez, s így többen juthatnak támogatáshoz. A templom felújítása általános forgalmi adó nélkül másfél millió eurót emésztene fel, úgy, hogy mindössze két százalékos önrésszel kellene hozzájárulni. Sajnos a hetes számú fejlesztési régióban csak 32 millió euró áll műemlék épületek felújítására a pályázók rendelkezésére, és számos nagy projekt (köztük a kézdivásárhelyi minorita rendház, az egykori Székely Katonanevelde – hogy csak a közelieket említsük) van, hat megye települései versenyeznek finanszírozásért.