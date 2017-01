Egy csempekályha volt a ludas

A tűz okozta károkat Tamás Károly intézményvezetővel néztük meg

Az év első munkanapjának éjjelén, január harmadikáról negyedikére virradólag egy csempekályha miatt tűz ütött ki a kézdialmási iskola melletti tornateremben. Mivel időben sikerült a lángokat kioltani, a kár nem annyira jelentős, ennek ellenére a termet nem lehet használni.

A Páter Kelemen Didák Általános Iskola új épületét 2012-ben avatták fel, és akkor úgy döntöttek, hogy az oktatási intézmény hőközpontjára a szomszédságában található, még az 1900-as évek elején épült volt kultúrotthont, a későbbi tornatermet is rácsatlakoztatják. Sajnos, a meglehetősen hideg időjárás miatt a vezetékek elfagytak, így a meglévő csempekályhákkal fűtötték ki a termet, ami nem bizonyult jó ötletnek. Tüzet raktak másodikán és harmadikán délután is, viszont akkor megtörtént a baj, s bár konkrétan nem tudni, hogy mi történt, arra gyanakodnak, hogy a csempe kéményétől pár centire levő gerenda lobbant lángra. Más is lehetett az okozója, ugyanis érthetetlen módon a pár évtizeddel ezelőtt a villanyhálózatot kialakítók az alumíniumból készült vezetékeket szintén a kémény vakolatában vezették el.

Molnár István polgármestertől megtudtuk: szerencsére korán észrevették a tüzet, amit az iskolával szemben levő községháza melletti tűzcsapról oltottak a hivatásos tűzoltók megérkezéséig. Tamás Károly iskolaigazgató elmondta: a tüzet az iskola titkárnője vette észre, aki a tanintézménnyel szemben lakik, és mivel születésnapot köszöntő vendégei voltak, sokáig ébren volt, telefonon riasztani tudta az igazgatót és más illetékeseket.

A tűz következtében több négyzetméteren megsemmisült a tető, elégett két nagy tartógerenda és több szarvazat is a lángok martalékává vált. A polgármester Ozsdoláról vásárolt vízálló ponyvát, amivel letakarták a tönkrement tetőrészt. A régi parketta a víz miatt teljesen megsemmisült, a padozat felhullámosodott, viszont a tornaeszközöket sikerült kimenteni az épületből. Az önkormányzat úgy becsüli, hogy a javítás mintegy 25–30 ezer lejt emészt fel, és azt ki is fizetik (egyelőre még nincs költségvetésük), ennek érdekében rendkívüli tanácsülést hívtak össze, és felmérték az ingatlanban esett kárt. Tamás Károly szeretné, hogy egyúttal az épületet is felújítsák, ezért hamarosan gyűjtést szerveznek, egy közhasznú civil szervezet elérhetőségeit a napokban a Facebookon hozzák nyilvánosságra. Amennyiben az elképzelés megvalósul, a 2017–2018-as tanévet már egy megújult épületben kezdhetik a diákok, akik addig a tornaórákat az új iskola egy kisebb termében tartják.

A tűz okozta károkat az oktatási intézmény vezetőjével közösen néztük meg. A kályha melletti gerendák érintésre porladtak, tehát eléggé sok olyan tényező volt, ami miatt a lángok fellobbanhattak. Az igazgató szerint jó lenne egy új tornaterem, viszont erre nincsenek meg az anyagiak, így az a megoldás marad, hogy az ingatlant felújítják. Itt jön be a képbe a Kézdialmási Gyerekekért Egyesület, ennek a számlaszámát azután teszik fel a Kézdialmási Iskola Facebook-oldalra, hogy a szülőkkel és a pedagógusokkal is egyeztettek. Egyelőre a faluban szeretnének gyűjteni az épület teljes felújítására, de szívesen veszik kívülálló adakozók segítségét is – tájékoztatott Tamás Károly.