Búcsút intettek a télnek

Esküvőt is rendeztek

Immár kilencedik éve, hogy Gelencén megtartják a hagyományos farsangtemetést, mely szokás több kézdiszéki településen éli újabb reneszánszát. A kézdi-orbaiszéki nagyközségben úgy vélik: a hagyományok ápolása, felelevenítése is a közösséget építi, és fiatalokat, idősöket egyaránt megmozgat.

Meghala a vén Döme...

A zömében gyerekekből verbuválódott vidám csapat szekerekkel vonult fel a nagyközségben, és több helyen temették a telet. A délben véget érő szentmise után a templom előtti téren is megvolt a mókázás, elhangzottak a szokásos rigmusok, temették a vén Dömét.

A zenészek kitettek magukért

„De miért leve hirtelen halála? Mert az este három hordó bort megiva, ivás közben nem gondolt ő arra, hogy a kaszás ember nyakszirten ragadja. Őróla vegyen most mindenki példát: csak annyit igyék, hogy meglássa az orrát. Közbe még az este megszólta a tököt, s mégse érhette meg a csütörtököt. Tizenkét feleség, 52 nagy gyermek, 365 unoka ügyelnek majd arra, hogy az álmát aztán senki meg ne zavarja. Pihengeti magát a jövő farsangra. Búcsúzik falunktól, kicsiktől és nagyjától, s az itt jelenlevő víg farsangozóktól” – hangzott el a téltemető rigmus, és valóban: még az idő is kitavaszodott, hétágra sütött a nap, jókedvre derítve a közönséget is, akik nevetve hallgatták meg a gyásznép könyörgését: uram, őrizz meg a hosszú láb földektől, csaposos kertektől, vastag szalonnától, nagy szarvú ökröktől, a vénasszonyok szájától, a politikától, a tetvektől s a bolháktól. Isten éltesse a falu népét! – hangzott el a farsangi előadáson, aminek főszószólója mindenkit meghívott a február 25-én esedékes Döme torára és az azt követő farsangi bálra. Ezt követően a menet az Alszegbe vonult, ahol a nótázókat és a farsangolókat borral, teával és süteménnyel kínálták meg.

A farsang mint közösségépítés

A mulatságot megelőzően komoly szervezőmunka folyt, több lelkes embernek köszönhető az, hogy ez a szép hagyomány él és virul a nagyközségben. Ilyés Botond alpolgármester elmondta: a maszkások bolondozása és végigvonulása a falun gyakorlatilag figyelemfelkeltés, ugyanis ez alkalommal adják a helybeliek tudtára, hogy farsangi bál készül. „Nálunk hagyomány, hogy a bál éjszakáján, 12 órakor elégetjük Dömét, a falu farsangi halottját. Persze a felvonulásra műsor készül, ami kifigurázza a helyi viszonyokat, a részvevők kicsit kicsúfolják a pillanatnyi helyzetet, megfogalmazva azt, hogy mi van velünk és körülöttünk a faluban” – tudtuk meg Ilyéstől, aki szerint a 25-ei farsangi bál utáni napon táncházat is rendeznek a Burustyán Táncegyüttes szervezésében, ami a farsangtemetés csúcspontját jelenti.

Pap Erzsébet: A rendezvény közös összefogás eredményeként jöhetett létre

Pap Erzsébet Kinga óvónő, a farsangi előadás összeállítója érdeklődésünkre elmondta: közös összefogás eredményeként jöhetett létre a rendezvény, hiszen lovasok, szekeresek, fiatalok, dalárdások és zenészek mozdultak meg az ügy érdekében. „A legnagyobb öröm számomra, hogy nemcsak most, farsangkor, hanem máskor is sikerül kimozdítani az embereket otthonról, hiszen sikerült több hagyományt feltámasztani, ilyen a szüreti bál vagy éppen a múlt héten lezajlott nagykorúsítási mulatság, amelyen 360 személy vett részt” – vélekedik az óvónő, aki úgy tudja, szükség az emberekben tudatosítani, hogy egykoron mik történtek Gelencén, milyen szokásokat és hagyományokat ápoltak a most élők szépapái és szépanyái. Hozzátette, reméli, hogy a fiatalok is átveszik a stafétát az idősebbektől, és továbbra is szervezkednek, olyan közösségi eseményeket hívva életre, amelyekbe egyre többen be tudnak kapcsolódni.