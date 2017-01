Gyarapodó iskola

Az elő­készítősök és másodi­kosok karácsonyi előadása

A Darkó Jenő Általános Iskola mozgalmas évet zárt, derült ki a Bonda Anna Mária igazgatóval folytatott beszélgetésből.

A dálnoki tanintézmény 5–5 diákja töltött el három napot októberben a Zöld Nap-, majd decemberben a Vinca Minor-egyesületek által szervezett táborokban. „Természetjárás, tereptúra és játékos tevékenységek színesítették a programot, a gyerekek mindkét alkalommal kitűnően szórakoztak”, osztotta meg lapunkkal Bonda Anna Mária. Emellett a tanintézmény benevezett a magyarországi Jobb Veled a Világ Alapítvány által meghirdetett Boldog Iskola pályázatra, mely címet el is nyerték. „A cél az volt, hogy derűs játékokkal tudatosítsuk a gyerekekben, hogy minden felhő felett süt a nap, és hálásak legyünk azért a jóért, ami az éle­tünkben van.”

Versenyeken is jól teljesítettek a dálnoki nebulók, a mesemondó-verseny körzeti szakaszán az Áda Nóra Zelinda tanító által felkészített Czine Mercédesz, Kovács Hanna és Budi Madonna előkészítős diákokat díjazták, míg a Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi versenyen Néder Hanna negyedikes tanuló 5. helyezést ért el, így Szabó József tanító diákja továbbjutott a megyei szakaszra.

Emellett szülő–gyerek közös adventikoszorú-készítést rendeztek óvodásoknak és iskolásoknak egyaránt, és a Mikulás is meglátogatta a tanintézmény apraját-nagyját. Az évvége kiemelkedő eseménye volt a karácsonyi szereplés. „Ez számunkra a legszebb ünnep, ami közelebb hozza a családot az iskolához”, fejtette ki az igazgató. A kultúrotthonban rendezett eseményen, amelyen az iskola felújításának első évfordulóját is megünnepelték, az elemisták betlehemeseket és táncokat adtak elő, míg a gimnazisták Lev Tolsztoj Panov apó című darabját mutatták be Bandi Tímea magyartanár vezetésével.

Októberben kedvezően bírálták el a tanintézmény által a Telekomhoz benyújtott, multifunkcionális terem létrehozását megcélzó pályázatot. A megnyert hétezer euróból 15 laptoppal, kivetítővel, nyomtatóval és a szükséges kiegészítőkkel szerelik fel az informatikalabort. „Aláírtuk a szerződést, jelenleg a beszerzés zajlik, egy hónapon belül berendeznénk a termet”, mondta el az igazgató. Hozzátette, kitartóan pályáznak az iskolaudvar rendezésére és az azt körülvevő kerítés felújítására. Közben elkészült az idei, forgatható falinaptár: „tavaly a falu neves épületeinek és helyszíneinek fotóiból, idén az ugyanezekről készült gyerekrajzokból készítettük el a Falucskánk gyerekszemmel című naptárt” – fejtette ki az intézményvezető.