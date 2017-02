Fejlesztés a középiskolában

Az iskola vezetősége azt ígérte, mindent megtesznek, hogy hatékonyan kihasználják az új didaktikai eszköz nyújtotta lehetőségeket

Szerdán, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum újonnan berendezett műszaki tantermében az iskola vezetősége és Lázár-Kiss Barna polgármester sajtótájékoztatót tartottak, abból az alkalomból, hogy az intézmény a polgármesteri hivatal révén új interaktív elektronikus táblával gazdagodott, melyet ebben a tanteremben szereltek fel.

A számítógéphez csatlakoztatható táblát az elkövetkezőkben a líceum pedagógusai elsősorban a szakmai oktatás fejlesztésére kívánják használni, ugyanakkor abban is bíznak, hogy általa a diákok érdeklődését is hatékonyabban sikerül majd a választott szakma iránt felkelteni.

Hogy a szakmai oktatás Romániában az utóbbi évek, évtizedek alatt nem kívánt alacsony szintre süllyedt, azt mindenki tudja, és az is mindenki számára nyilvánvaló, hogy a változást a legfelső szinten kell elkezdeni, ha azt akarjuk, hogy ismét megbecsült szakembereink legyenek, akik tudásukkal felzárkózhatnak a mai modern világ kihívásaihoz. Ám, amíg fent ezen gondolkodnak, addig helyi szinten lehet lépni ennek érdekében, amint az Baróton meg is történt.

A sajtótájékoztatón Lázár-Kiss Barna polgármester elmondta, hogy az új műszaki tantermet még Dimény János, a líceum tavaly nyugdíjba vonult igazgatója kezdte el kialakítani, építtetni. Az elektronikus táblát a tanterem a korábbi aligazgató, majd ideiglenesen az igazgatói feladatokat elvállaló Urák Gyöngyvér idején kapta, az iskola jelenlegi vezetősége pedig – Cristian Claudiu igazgató és Derzsi-Ráduly Kázmér aligazgató – átveszi az új eszközt és a termet, vállalva, hogy azokat a baróti oktatás fejlesztésére fordítják.

Ezekkel a szavakkal az elöljáró arra utalt, hogy a múltban és a jelenben egyaránt, az iskola vezetősége hangsúlyt fektetett az intézmény fejlesztésére, együttműködésük a polgármesteri hivatallal pedig kifogástalan volt.

– Az elmúlt négy és fél évben gondmentesen együttműködtünk, remélem, ez ezután is így lesz. Én mindig azt mondtam, ha fejlesztünk valamit, akkor közösen fejlesszünk: mi most adtuk a táblát, az iskola adja hozzá a számítógépet, elkészíttette a tantermet. A javakat mindenki jobban megbecsüli, ha tudja, hogy azok részben az ő munkájának, fáradozásainak eredményei. Ezennel arra is engedélyt kérek az iskolától, hogy ebbe a terembe bármikor, előzetes értesítés nélkül bejöhessek, és megnézhessem, miként használják a diákok és a pedagógusok az interaktív táblát – részletezte az elöljáró.

Cristian Claudiu igazgató megköszönte a polgármesternek az iskola számára biztosított lehetőséget, hangsúlyozva: legfontosabb dolog az intézmény számára, hogy a diákoknak biztosítsa a hatékony tanulás feltételeit.

– Sokáig csak panaszkodtunk az iskolánkban uralkodó körülményekre, most azonban elmondhatjuk, hogy megtörtént a lépés a felzárkózás irányába, hogy mi is eleget tegyünk a XXI. század standard oktatási követelményeinek. Nagy feladat számunkra, hogy hatékonyan ki is tudjuk használni az interaktív tábla nyújtotta lehetőségeket. Az interaktivitást szeretik a diákok, azáltal mi, tanárok is közelebb kerülhetünk a tanulókhoz – fogalmazott.

Urák Gyöngyvér az iskola számára óriási megvalósításnak nevezte a műszaki tanterem létrejöttét, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik annak létrehozásában közreműködtek. Így megemlítette többek között a polgármesteri hivatalt, a Platanus nadrággyár volt igazgatóját, Molnár Orsolyát (ők 5000 lej támogatást nyújtottak), továbbá az iskola alkalmazottjaiként dolgozó mesterembereket, akik kiváló munkát végeztek.

Derzsi-Ráduly Kázmér aligazgató örömének adott hangot az iskola és a polgármesteri hivatal közötti szoros együttműködésért, kifejtve, hogy a jól működő középiskola a mindenkori városvezetés célja is kell legyen.

Végül a polgármester megjegyezte: az elkövetkezőkben mind a Baróti Szabó Dávid Líceum, mind a Gaál Mózes Általános Iskola további elektronikus táblákkal fog gazdagodni, a hivatal szándéka, hogy még idén mindkét intézmény számára két-két ilyen eszközt vásároljon.