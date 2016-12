Baróti jótettek

Nyolc csapat vett részt a jótékony célú főzőversenyen

Szerda délben a baróti polgármesteri hivatalnál Lázár-Kiss Barna polgármester a Laura Ház két munkatársával, Demeter Évával és Deák Izoldával együtt értékelte a szombaton lezajlott Erdővidéki Karácsonyi Vásár jótékonysági vetületét: mint ismeretes, nyolc csapat főzött, az elkészült ételekből jelképes adomány ellenében bárki vásárolhatott.

A polgármesteri hivatal felhívására a következő csapatok vállalták a jótékony célú főzést: a Kézibuli csapat, a Tanácsosok csapata, Oláh Tibike és csapata, Walter és Zenó csapata, Simó Levente csapata, a BVSC focisuli csapata, Baló Előd csapata, valamint a Sajtósok csapata. A vásárban összesen 114 személy vásárolt ételjegyet 1107 lej értékben, ezzel járulva hozzá a Baróti Városi Sport Club focisulija, valamint a baróti kórház fenntartási költségeihez, ugyanis a befolyt összeget erre a célra fordították.

– Úgy kérjünk adományt, hogy valamit adjunk is érte. Ezentúl minden vásáron, beleértve a Barót-napokat is, szándékunkban áll hasonlóképpen jótékonysági céllal értékesíteni a főzőcsapatok által készített ételeket. Most gyakorlatilag egy próbát tartottunk, amely úgy vélem, jól sikerült – fogalmazta meg ezzel kapcsolatos gondolatait a város elöljárója.

Összesen 326 kelt el a 3 lejes ételjegyből, ami azt jelenti, hogy volt, aki ennél az értéknél többet is adományozott. Eredetileg a Laura Ház is részesült volna a segítségből, ám ők – bár ugyanúgy szükségük lett volna rá – adományrészüket a focisulinak és a kórháznak engedték át. A kiértékelőn a Laura Ház képviselői elmondták: nemrég jótékonysági futást szerveztek, és az akkori összefogást, segítséget ezzel a gesztussal viszonozták.

Hozzáfűzték azt is, a visszajelzések alapján a karácsonyi vásáron a főzőcsapatok nagyszerűen helyt­álltak, finomakat főztek, ugyanakkor a vásár általános hangulata is jónak mondható, nem utolsósorban pedig a vásárlói kedv is. Ők voltak azok, akik, mindamellett, hogy foglalkoztak az ételjegyek értékesítésével, megszervezték, hogy élő betlehemes jászol is legyen a vásárban. Tették mindezt az újszerűség, a változatosság kedvéért, amelyekre ezután is törekedni fognak – hangoztatták.

A város polgármesterével együtt köszönetüket fejezték ki az adományozóknak a pártoló hozzáállásért, valamint a főzőcsapatoknak a felvállalt munkáért.

(böjte)