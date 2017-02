Torkoskodás féláron

A háromszékiek vendéglőbe csalogatása érdekében idén is több sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi vendéglő csatlakozott a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a PanGastRo Egyesület által kilencedik alkalommal meghirdetett falánk csütörtök nevű akcióhoz.

A Magyarországon bevezetett és néhány éve Székelyföldön is meghonosított hagyomány szerint az eseményre a hamvazószerdát követő napon kerül sor. Idén a résztvevő éttermek március 2-án, csütörtökön fél áron kínálják az a la carte menüt, vagy az alkalomra összeállított menüsort, illetve lesznek vendéglők, ahol svédasztalos ellátás lesz, amelyből egy meghatározott összegért korlátlanul fogyaszthat a vendég. A csatlakozni kívánó vendéglők február 24-ig, péntekig jelezhetik részvételi szándékukat a www.gastromedia.ro/falank honlapon. Eddig 14 étterem jelentkezett, köztük van 6 háromszéki vendéglő, de Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából, Marosvásárhelyről is több étterem vesz részt, és idén először egy kolozsvári étterem is szervez falánk csütörtököt.

Váradi János, a PanGastRo egyesület elnöke szerint ezzel az akcióval szeretnék népszerűsíteni a vendéglőbe járás kultúráját, és szélesebb körben bemutatni, hogy milyen jelenleg a székelyföldi gasztronómia. Ezen kívül a családok is megtapasztalhatják, hogy nem megfizethetetlen egy éttermi ebéd vagy vacsora. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a falánk csütörtök alkalmából a vendéglők akár megháromszorozták a látogatottságukat. Ilyenkor azok is meglátogatnak egy-egy vendéglőt, akik év közben ezt nem engedhetik meg maguknak, de jellemző az is, hogy a látogatók a drágább ételkülönlegességeket kóstolják meg féláron. Az árcsökkentés viszont nem vonatkozik az italokra, a napi menüre és a házhoz szállításra, hívják fel a figyelmet a szervezők.