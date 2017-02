Határidő közeleg

Sok háromszéki cég kénytelen átalakulni mikrovállalkozássá, miután a módosított adótörvénykönyv azokat minősíti mikrovállalkozásoknak, amelyek forgalma az előző pénzügyi évben nem haladta meg a félmillió eurót.

Debreczeni László, a sepsiszentgyörgyi Cont-Exp cég adótanácsadója lapunknak elmondta: eddig azokat a vállalkozásokat sorolták mikrovállalkozás kategóriába, amelyek éves forgalma 100 ezer euró alatt volt, idéntől ezt 500 ezer euróra emelték. A mikrovállalkozások nem nyereségük 16 százalékát fizetik be adóként, hanem üzleti forgalmuk 1 százalékát fizetik be az államkasszába, ha van legalább egy alkalmazottjuk, illetve forgalmuk 3 százalékát, ha nincs alkalmazottjuk. Debreczeni László szerint most nincs semmi tennivalója annak a cégnek, amely eddig is mikrovállalkozásként működött.

Az intézkedés viszont minden olyan céget érint, amelynek éves üzleti forgalma 2016. december 31-én nem haladta meg a félmillió eurót. Ezek januárra még 16 százalékos profitadót fizetnek, de februártól át kell alakuljanak mikrovállalkozássá, és február 27-ig a megyei Pénzügyi Igazgatósághoz (ANAF) be kell nyújtaniuk a 010-es nyilatkozatot, és ezentúl forgalmi adót fizetnek. Büntetést kockáztat, aki elmulasztja brnyújtani a formanyomtatványt. Debreczeni szerint a mikrovállalkozások előnye, hogy lazább a könyvvitelük és kiadásaik elszámolása terén is megengedőbb a jogszabály. Hozzátette: azoknak a vállalkozásoknak nem kedvező a forgalmi adó, amelyeknek az előző években veszteségeik voltak, amiket nem födtek le, vagy amelyeknek alacsony a profitabilitása. Úgy kerülhetik el a mikrovállalkozássá válást, ha megemelik alaptőkéjüket 45 ezer lejre. Ezt be kell jelenteni a Cégjegyzékben, majd átiratban kell értesíteni a pénzügyet is. Erre az eljárásra az év folyamán bármikor sort lehet keríteni a cég tulajdonosainak döntése alapján.