Rövid hírek

Munkaerő-toborzási módszerek

Új munkaerő-toborzási módszereket mutat be február 17-én, pénteken 9 órától a sepsiszentgyörgyi Orchidea Events rendezvényteremben a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara magyarországi partnere, a Performia Hungary cégvezetője, Nemes-Nagy Szilvia. A cég 2015-ben és 2016-ban több kutatást, felmérést végzett ebben a témában, annak érdekében, hogy megtalálja a válaszokat a munkaerőhiány problémáira. Dolgozókat és cégvezetőket faggattak, sikeres és sikertelen toborzási folyamatokat elemeztek, hogy minél átfogóbb képet kapjanak. Rengeteg adatot gyűjtöttek, és bevált módszereket dolgoztak ki. Ennek a tudásnak az eredményét megosztják a nagyközönséggel is az Új toborzási módszerek előadáson. Részletek: www.ccicov.com oldalon.



Esküvők és rendezvények kiállítása

A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén ötödik alkalommal szervezi meg a Nagy Nap – Esküvők és rendezvények kiállítását és vásárát. Február 18-án, szombaton 10 és 19 óra között a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében mutatkoznak be az esküvőkhöz és rendezvényekhez kötött termékeket és szolgáltatásokat kínáló vállalkozások. A kiállítók főképp az esküvőre készülődőknek ajánlják termékeiket, de az érdeklődők egyéb rendezvények – keresztelők, eljegyzések, születésnapok, állófogadások, üzleti események, bálok – kellékeit is megtalálják. Az eseményt kísérő programok: menyasszonyiruha-parádé, smink- és kontyfésülő-verseny, zenei fellépések, táncbemutatók varázsolják színesebbé a rendezvényt.



Kék és zöld gazdaság

Idén XVI. alkalommal szervezi meg a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója az Erdélyi Magyar Fiatal Közgazdászok és Vállalkozók Találkozóját (EFIKOT), amelynek ezúttal Székelyudvarhely ad helyet március 24-26. között. Idén a zöld- és kékgazdaság a központi téma. A hagyományos plenáris előadásokat a megszokott módon négy szekció – Társadalmi felelősségvállalás, Vállalkozz korlátok nélkül, Lehetőségek az újrahasznosításban, Innováció – követi. A regisztrációval és a konferencia részletes programjával kapcsolatos további információk a http://efikot.rif.ro honlapon.