Új vállalkozói szemlélet

Székelyföldön a sepsiszentgyörgyi InnoHub volt az első coworking iroda

Az elmúlt évben sikerült élettel megtölteni a sepsiszentgyörgyi Vállalkozói Inkubátorházban működő InnoHub coworking irodát, és annak mintájára Csíkszeredában is létrejött a The House nevű közösségi munkatér. Most az ott dolgozó fiatal vállalkozók számára átjárhatóvá tennék a két létesítményt, számolt be lapunknak Mátyus Enikő.

A sepsiszentgyörgyi közösségi tér koordinátora szerint mindkét Hub koncepciójában jelentős szerepet tölt be a gazdasági fejlődés és a fiatal pályakezdők támogatása terén, így a fiataloknak csupán élniük kell az eléjük táruló lehetőségekkel. Székelyföldön a sepsiszentgyörgyi InnoHub volt az első coworking iroda, ahol fiatal vállalkozók egy munkapontot, azaz asztalt bérelhetnek, és másokkal egy térben dolgozhatnak. Az Inno Hub-ban jelenleg dolgozik ügyvéd, informatikus, dizájner, fotó- turisztika, és zöld energia terén tevékenykedő szakember, akik között kialakult az együttműködés, így az informatikus az ügyvédtől kér tanácsot, vagy fordítva.

Ugyanakkor ez egy nyitott tér, bárkit befogadnak, aki közösséget keres, és interaktív térben akar dolgozni, mondta Mátyus Enikő, aki szerint sokan megkeresték a létesítményt, és érdeklődtek, hogy miként lehet ezt működőképessé tenni, majd ennek mintájára megalakult a csíkszeredai The House is. A két Hub megegyezett abban, hogy együttműködnek, így első lépésként a sepsiszentgyörgyi és csíkszeredai fiatalok ingyenesen használhatják egymás irodáit, ha a másik városba utaznak.

Idén több külföldi kutatót és gazdasági szakembert fogadnak, Sepsiszentgyörgyön jelenleg egy portugál kutató is tevékenykedik. Mátyus Enikő szerint ezek a szakemberek új, nagyvilági szemléletet hozhatnak, amelyre szüksége van a térségnek. A sepsiszentgyörgyi és csíkszeredai közösségi terek adnak helyet a jelenleg zajló szoftverfejlesztő képzéssorozatnak, amelyet a Cognitive Creators mobilalkalmazásokat fejlesztő cég szervezett, és amelynek célja, hogy Székelyföldön is kialakuljon egy aktív IT-szakemberekből álló ökoszisztéma, akik hosszú távon nem csupán bérmunkásként képzelik el pályafutásukat, hanem ötleteikkel innovatívan hozzájárulnak a régió gazdasági fejlődéséhez.