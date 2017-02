Százezren jártak Háromszéken

Édler András, László Endre, Grüman Róbert és Jánó Szabolcs értékelte a térség turisztikai tevékenységének alakulását

Kovászna megye turisztikai forgalma tavaly 10 százalékkal növekedett 2015-höz képest, a megyénkbe érkező turisták száma megközelítette a bűvös százezres határt, derült ki a statisztikai adatokból.

A kereskedelmi és iparkamara székhelyén tartott sajtótájékoztatón a turizmusban érdekelt szervezetek képviselői értékelték a térség turisztikai tevékenységének alakulását. A megyei tanács alelnöke, Grüman Róbert szerint tavaly 97 220 turista kereste fel Háromszéket, összesen 520 478 vendégéjszakát, azaz átlag 5,3 napot töltöttek valamely szálláshelyen. Ezeket a statisztikai adatokat irányadóként kell kezelni, mivel a valóságban több turista fordult meg Háromszéken, csak a fekete turizmust nem lehet számszerűsíteni. A Kovászna városi szociális turizmus is torzítja az adatokat, hiszen oda nagyon sokan érkeznek az állam által támogatott ingyenes vagy kedvezményes jegyekkel, és sok napot töltenek kezelésekkel. „Mindössze mítosz volt, hogy Székelyföldre főként a magyarországi turisták érkeznek”, mutatott rá Grüman Róbert, aki szerint tavaly 87 415 látogató belföldi volt, és mindössze 9807-en voltak külföldiek.

A top tíz háromszéki befogadó helyet Kovászna város vezeti, ahová 45 525 turista érkezett, legtöbben kezelőjegyekkel. Bálványos térségébe tavaly 17 797 vendég érkezett, a harmadik helyen Sepsiszentgyörgy áll 13 826 turistával. A tízes lista többi helyén Kézdivásárhelyet, Zabolát, Árkost, Kőröspatakot, Bardoc-Olaszteleket, Uzont és Kommandót találjuk, egyenként 1000 és 1500 közti turistával. Felhívták a figyelmet Olasztelek példájára, ahová ezelőtt három évvel mindössze 11 turista érkezett, de a Dániel-kastélyszálló beindításának, és tartalmas programkínálatának köszönhetően tavaly már 1128 vendég érkezett a településre. Grüman Róbert úgy véli, nem elég csak szállást és étkezést biztosítani, hanem programot kell kínálni a turistáknak. Vannak pozitív példák, amikor, házikenyér-, mézeskalács-, kürtőskalácssütést, kovácsműhely- vagy esztenalátogatást szerveznek a vendégeknek.

Édler András, a kereskedelmi kamara elnöke hozzátette: tavaly a turizmusban érdekelt háromszéki vállalkozások 92,6 millió lejes forgalmat valósítottak meg, ami elég nagy összeg még akkor is, ha a turizmus a megye forgalmának csupán 2 százalékát jelenti. László Endre, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a turisztikai irodákat tömörítő egyesület (ANAT) regionális alelnöke szerint 80 százalékban elkészült a megye turisztikai adatbázisa, amelyet hamarosan közzétesznek az iranyharomszek.ro, illetve a viziteazacovasna.ro oldalakon, így a térség iránt érdeklődő turisták egy helyen találják a kínálatot.

Grüman Róbert emlékeztetett, hogy az idei esztendőt a turizmus évének nyilvánították, és márciustól minden hónapban szerveznek egy kiemelkedő turisztikai eseményt, amelyek a reflektorfényt a térségre irányítják, ezekre bukaresti újságírókat és bloggereket hívnak meg. László Endre szerint az a cél, hogy javítsák a szolgáltatások minőségének hullámzó színvonalát. Szakmai képzéseket szerveznek pincéreknek, szakácsoknak és recepciósoknak, emellett erősítik a turisztikai desztinációs mene­dzsmentet, és márciusban Sepsiszentgyörgy főterén, a volt Art Gallery székhelyén megnyitják a háromszéki Tourinfó-irodát.

A Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület vezetője, Jánó Szabolcs szerint egy mobiltelefonos applikációt is fejlesztenek, amely tartalmazza a szálláshelyeket, éttermeket és látványosságokat. Megújult koncepcióval lesznek jelen a turisztikai vásárokon Bukarestben, Budapesten és Manchesterben is. László Endre szerint jó az, hogy Székelyföld közösen jelenik meg a kiállításokon, mert így a turista egy helyen tud összerakni egy székelyföldi körutat, az eddigi standok sem kinézetükben, sem kínálatukban nem voltak megfelelőek. Idén egy eddiginél jobb helyen, modern standdal, egységes népszerűsítő anyagokkal jelennek meg a bukaresti Romexpón, ahol már nemcsak bemutatják, hanem értékesítik is a háromszéki kínálatot.