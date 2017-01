Közelebb a gazdákhoz

Könczei Csaba, a háromszéki mezőgazdasági igazgatóság vezetője

Ismét egy intézménybe vonták össze a megyei mezőgazdasági adminisztrációt, így ettől a hónaptól a mezőgazdasági igazgatósághoz csatolták a megyei önkormányzathoz tartozó mezőgazdasági kamarát és a különálló intézményként működő inspekciós osztályt, tájékoztatta lapunkat Könczei Csaba.

A háromszéki mezőgazdasági igazgatóság vezetője érdeklődésünkre elmondta: ez az intézkedés központosításnak tűnhet, de valójában nem így van, mert ebben a berendezkedésben az eddiginél jobb a rálátás az agráradminisztráció tevékenységére. Az összevonás ugyanakkor lehetőséget teremt, hogy a gazdákhoz közelebb kerüljenek, hiszen a tervek szerint Kovászna megye öt kisrégiójában egy-egy helyi szakembert foglalkoztatnak, aki segít az adott kistérség gazdáinak tanácsadással, különböző dokumentumok, bizonylatok elkészítésében, így majd nem kell mindenért Sepsiszentgyörgyre utazniuk.

Az igazgató emlékeztetett, hogy korábban egy megyei intézmény koordinálta az összes mezőgazdasági intézményt, akkor az osztályvezetők rendszeresen összeültek megbeszélték a feladatokat és összehangoltan tudtak cselekedni a gazdák érdekében. A 2000-es években a decentralizáció elvére hivatkozva azonban szétbomlasztották az igazgatóságot és 5–6 fős kis intézményeket hoztak létre, amelyek mindenikének Bukarestben volt a felelőse és a hatáskörök is sok esetben födték egymást. A mostani intézmény-összevonás előnye, hogy ismét létezik egy megyei szintű mezőgazdasági intézmény, amely többé-kevésbé koordinálni tudja a feladatokat, mondta Könczei Csaba.

A mezőgazdasági igazgatóság vezetője előrelépésnek tekinti, hogy most legalább az agrárkamara és az inspekciós osztály visszakerül a megyei intézmény felügyelete alá. „Arról egyelőre nincs tudomásom, hogy a többi intézményt is visszacsatolnák a megyei mezőgazdasági igazgatósághoz, de állítom, hogy hatékonyabban működne a mezőgazdasági adminisztráció, ha egy megyei intézménynek lenne rálátása az agrárium minden területére, utólag pedig ez az egész rendszer lekerülhetne megyei szintre”, mondta Könczei Csaba. Hozzátette, az új intézkedés legnagyobb pozitív hozadéka az lesz, hogy gazdabarát intézményt alakítanak ki, minden kisrégióban szakembert foglalkoztatnak, aki helyben segít a gazdák problémájának megoldásában. Az új struktúra most van kialakulóban, egy-két hónapnak el kell telnie, míg működőképessé, hatékonnyá tud válni, véli az igazgató.

Érdeklődésünkre elmondta: a háromszéki mezőgazdasági igazgatóság legutóbb az igazgatóval együtt 6 személlyel működött, most az agrárkamarával és az inspekciós osztállyal együtt 25 munkahelyre bővültek, amiből egyelőre 19 szakembert foglalkoztatnak. Az összevont intézmények a jelenlegi székhelyükön folytatják tevékenységüket, mondta Könczei Csaba, aki szerint az agrárkamara osztályvezetője Kozma Béla marad, feladata, hogy megszervezze a szakképzési és tanácsadási tevékenységeket, illetve bevezesse az új mezőgazdasági és élelmiszer­ipari stratégiákat. A mezőgazdasági inspekciós osztály vezetői tisztségére a következőkben írnak ki versenyvizsgát. Könczei rámutatott, az új agrárminiszter a mezőgazdasági igazgatóság éléről került a tárca élére, ezért remélhetőleg megérti, hogyan működik a rendszer és egy decentralizáció során akár megyei szintre utalja az igazgatóságokat.

Kovács Zsolt