Hetedszer dördült el a startpisztoly, és indult újra tavaly december 20-án „Az év praxisa a Kárpát medencében” pályázat. Az egyik korábbi székelyföldi díjazottat, a csíkszentmártoni dr. Tamás Máriát mi is bemutattuk a 2016-os Székely Kalendáriumban, tavaly a sepsiillyefalvi dr. Para János a második helyen végzett. Idén is lehet jelölni Székelyföldről, május 10-e a határidő.

A kezdeményezők azt szeretnék, „ha a médiában nemcsak az lenne a hír, hogy a betegeiket elhanyagoló orvosok és nővérek a magyar egészségügy szereplői, hanem az is, hogy a hivatásuknak élő háziorvosok és nővérek vannak többen!” Az ő megbecsülésüket, presztízsüket óhajtja erősíteni a kiíró „határon innen és határon túl”.

Idén, csakúgy, mint tavaly, a magyarországi háziorvosok mellett felvidéki, ukrajnai, erdélyi és vajdasági magyar orvosok is bekerülhetnek a díjazottak közé! A mozgalommá terebélyesedett pályázat a laikus közönség, a betegek hálájára és köszönetére épül, ugyanakkor várják a kórházak, önkormányzatok, polgármesterek, idős otthonok, plébániák, civil és szakmai szervezetek ajánlásait is. A szervezők idén is az emberséges és szakmailag is elhivatott gyógyítókra, a példaértékű orvos-beteg kapcsolatokra és az orvosok kitartó, szolgálatkész munkájára szeretnénk irányítani a szélesebb nyilvánosság figyelmét.

A beérkező pályázatokat értékelő zsűri elnöke : dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvos, tagjai: Berszán Lajos atya, gyimesfelsőloki plébános, Béres József, a Béres Zrt. elnöke, dr. Száray Eszter háziorvos, a pályázat tavalyi magyarországi nyertese, Sztankó Péter, a Webbeteg főszerkesztője, valamint dr. Bedros J. Róbert, dr. Farsang Csaba, dr. Kásler Miklós és dr. Rurik Imre professzorok.

Tavaly a legtöbb szép és megható történet a hálás betegektől érkezett. Akadt, akinek betegei életműdíjat javasoltak jóságáért, és olyan is, akinek idős apácák köszönték meg, hogy meleg szívvel bánik velük. Az egyik nyertes orvos hatására alkoholista betege letette a poharat, ajánlásában pedig megírja, hogy ivócimborái már régen meghaltak, ő orvosának köszönheti életét. A történetek beküldői között szerepelt Tőkés László EP-képviselő és Duray Miklós felvidéki író, politikus is, de az anyaország határain kívüli ajánlók közül tavaly Kárpátalja tett ki igazán magáért, hiszen a Kárpátaljai Igaz Szó szerkesztősége több történetet is küldött a felhívásra. Erdély sem maradt el Kárpátalja mögött: Gyergyóremete, Gyergyószentmiklós, Tordatúr, Csíkszereda, Illyefalva, Kézdivásárhely, Marosvásárhely és Szilágycseh lakosai döntöttek úgy, hogy az ő háziorvosuk megérdemli az elismerést, és Felvidék is büszkélkedhet díjazottal.

A pályázat hivatalos weboldala: www.evpraxisa.hu. Akár Magyarországon, akár Felvidéken, akár Erdélyben, de bárhol, bármely magyarlakta területen él, küldje el saját történetét! Szakítson öt-tíz percet arra, hogy meglepi háziorvosát egy pályázattal, és talán éppen ő nyeri meg az idei nemes versengést! Ugye önnek is van egy története?

Ajánlását az alábbi linken küldheti be: http://www.evpraxisa.hu/ajanl – 2017. május 10-ig!