LEGYÉL TE IS A TAGJA!

A Kolozsvári Magyar Opera második alkalommal szervez meghallgatást jó zenei hallással és tiszta hanggal rendelkező 8-13 éves gyermekek számára. A kórus repertoárjával Erdély-szerte népszerűsíteni kívánja a legszebb magyar dalokat, tagjai alkalmanként az Opera előadásaiban is szerepet kapnak.

„Úgy érzem, hogy elértük azt a célt, amelyet a kórus megalakulásakor tavaly megfogalmaztunk. Büszkén mondhatom, hogy van Kolozsvárnak egy minőségi gyermekkórusa, amely a Magyar Opera körül folytatja tevékenységét, de nemcsak a mi közönségünknek szerez örömöt, hanem kiszállásaival Erdély-szerte eljuttatja a magyar és nemzetközi gyermekkórus-irodalom legszebbjeit. A további kiszállások mellett az évad végéig szeretnénk egy dramaturgiával rendelkező, egyórás önálló történetet is színre vinni.” – nyilatkozta Szép Gyula, az opera igazgatója.

„A kórusban való éneklés nagyon jó alkalmat nyújt arra, hogy a gyerekek megtanuljanak odafigyelni egymásra, hiszen nem elég egyénileg ügyesnek lenni, az összhang és a kiegyensúlyozottság, a figyelem összpontosítása rendkívül fontos. Csak akkor válik a sok hang egy szép tiszta gyermekhangon csengő »hangszerré«, ha egyenként mindenki megtalálja saját hangja és hangereje, valamint a kórus által biztosított egység közötti arany középutat. Most már mindenki tudja, hogy egy pár percnyi siker és vastaps milyen sok munkával és kitartással jár. Ezt csak szeretettel lehet művelni.” – számolt be Kovács Dalma karnagy.

Takács Aranka, a kórus szervezője elmonda, hogy tudatos közösségformálás kezdődött el, aminek a gyümölcsét először a Válaszúton szervezett kórustáborban tapasztalták. „Olyan szépen, kreatívan és humorosan megfogalmazott himnuszt írtak és komponáltak a csoportokra osztott gyerekek, hogy végül nem is érződött, 50 egyén hozzájárulásáról van szó. Több ezer sms és e-mail, valamint több száz telefonhívás és egyeztetés lehetővé tette, hogy ne csak zeneileg kovácsolódjon össze a kórus, hanem emberileg is. Ezt a közösségi szellemet a szülők körében is éreztem, ami szintén nagyon fontos: az ő segítségük nélkül lehetetlen lenne egy 75 személyes gyereksereget koordinálni. Csak remélni tudom, hogy az új felvételi akár 100-ra is emeli ezt a létszámot.” Takács Aranka szerint a felvételi legfontosabb eleme a minőségi éneklés, hosszútávon pedig a közösséghez való alkalmazkodás képessége.

Azok a gyerekek, akik szeretnének részt venni a felvételin, 2017. február 17-én, pénteken délután 4 óráig jelentkezhetnek a 0740-184820-as telefonszámon vagy a marketing@hungarianopera.ro e-mail-címen.

Kérjük, írják meg a gyermek nevét, életkorát, az intézmény nevét, amelyben tanul, a szülő vagy kísérő telefonszámát, e-mail-címét. A meghallgatások időpontjainak közzétételét február 20-ra tervezzük.

A felvételit a Magyar Opera próbatermében, a jelentkezők létszámának és beosztásának függvényében február 22-én (16.30 és 20.30 óra között) és február 23-án (15.30 és 20.30 óra között) tartjuk.

A meghallgatás részletei:

• 2 gyermekdal vagy népdal eléneklése

• zenei képességek felmérése (ritmus- és memóriagyakorlat)

• egy rövid vers vagy mondóka elmondása

Az eredményeket február 24-én tesszük közzé az opera honlapján (www.magyaropera.ro) és az intézmény főbejáratánál.

A zene az kell! Mindenkit szeretettel várunk!