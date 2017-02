A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi by Cityplex programja

The Lego Batman Movie 3D

Cím: Lego Batman - A film (amerikai családi animációs film. 90 perc)

AG

Program:

R – román szinkron



• Február 10., péntek, 17:15 R

• Ferbruár 11., szombat, 11:15 R

• Február 12., vasárnap, 11:15 R

• Február 13., hétfő, 17:15 R

• Február 15., szerda, 17:15 R

• Február 16., csütörtök, 17:15 R



Leírás: Egyáltalán nem kockák. Dilisek, felelőtlenek, tele vannak ötlettel. A LEGO kaland bebizonyította, hogy sok humorral és fantáziával világokat lehet teremteni, és azután átépíteni őket, és most az előző film alkotói újabb dilivel támadnak: LEGO Batman történetével.

Gothamben hatalmas változások készülődnek, és Batmannek komolyan fel kell kötnie a köpönyegét, ha meg akarja menteni Jokertől az otthonát. Lehet, hogy az ügy érdekében magányos hős sem lehet többé, mert együtt kell működnie másokkal... lehet, de nem biztos. Majd meglátjuk.

Fifty Shades Darker 2D

Cím: A sötét ötven árnyalata

N-15

Program:

• Február 10., péntek, 18:30

• Február 11., szombat, 20:30

• Február 12., vasárnap, 20:30

• Február 13., hétfő, 18:30

• Február 14., kedd, 18:30

• Február 15., szerda, 21:15



Leírás: Amikor a megsebzett Christian megpróbálja visszacsábítani az óvatos Anát az életébe, ő új megállapodást akar, mielőtt adna még egy esélyt a férfinak. Miközben ők ketten megpróbálják újra felépíteni a bizalmat egymás iránt, baljós alakok bukkannak elő Christian múltjából, és elkezdik bekeríteni a párt, hogy szétzúzzák a közös jövővel kapcsolatos reményeiket...

Resident Evil: The Final Chapter 3D

Cím: A Kaptár - Utolsó fejezet (német-ausztrál-kanadai-francia akció-horror, 106 perc)

N-15

Program:

• Február 11., szombat, 18:15

• Február 12., vasárnap, 18:15

• Február 15., szerda, 17:00

• Február 16., csütörtök, 17:00



Leírás: A világ már sosem lesz jobb hely. Az élőhalottak hordái mindent elpusztítanak, és fogalmuk sincs róla, hogy őket meg azt a keveset, ami megmaradt a civilizációból, egyetlen óriásvállalat, az Umbrella irányítja. Már csak Washingtonban tart ki az emberi ellenállás utolsó, egyre gyengülő fészke. De van egy titkos fegyverük. Egy nő bőrruhában, motoron, gyötrő lelkiismeret-furdalással és gyilkos ösztönökkel. Ő Alice (Milla Jovovich).

Die Reise mit Vater 2D

Cím: Utazás apánkkal (német-román-magyar-svéd játékfilm, 111 perc)

AP 12

Program:

• Február 15., szerda, 19:15

• Február 16., csütörtök, 20:15



Leírás: Az anya halála óta a fiatal orvos, Mihai - aki a titkosszolgálat besúgója is - tartja egyben a családot. Öccse, Emil lázad a rendszer ellen, súlyos beteg apjuknak, Williamnak pedig már nyűg az élet. Az NDK-ba mégis azért mennek, mert Mihai elintézte, hogy apján életmentő műtétet hajtsanak végre. Épp hogy megérkeznek, mikor a Csehszlovákiát megszállni készülő szovjet tankokkal találják szembe magukat. Mivel az események miatt lezárják a cseh-német határt, a család egy keletnémet fogolytáborba kerül. Mihai itt megismerkedik Ullival, aki elkápráztatja: a müncheni egyetemista lány minden, ami ő nem, és mindene megvan, amiről ő még csak álmodni sem mert soha.

Rogue One: A Star Wars Story 3D

Cím: Zsivány Egyes - Egy Star Wars történet (amerikai sci-fi, 133 perc)

AP-12

Program:

• Február 10., péntek 20:45

• Február 11., szombat, 12:45; 15:30

• Február 12., vasárnap, 12:45; 15:30

• Február 13., hétfő, 20:45

• Február 14., kedd, 20:45



Leírás: A lázadók egy csoportját azzal bízzák meg, hogy lopják el a Birodalom készülő szuperfegyverének, a Halálcsillagnak a tervrajzát.

Siv Sover Vilse 2D

Cím: Pizsamaparti (svéd-holland családi film, 79 perc)

Magyar szinkronnal

AG

• Február 10., péntek, 17:00

• Február 11., szombat, 11:00

• Február 12., vasárnap, 11:00

• Február 13., hétfő, 17:00

• Február 14., kedd, 17:00

Leírás: Siv új barátnőjénél, Cerisia-nél alszik, a pizsamapartin azonban különös dolgok történnek, és Siv előtt egy varázslatos világ elevenedik meg. A különös és kalandos éjszakán segítségére lesz két kis beszédes, rakoncátlan borz, hogy megleljék Cerisiát a varázslatos házban.

Live by Night 2D

Cím: Az éjszaka törvénye (amerikai krimi, 128 perc)

AP-15

Program:

• Február 11., szombat: 16:00

• Február 12., vasárnap, 16:00

• Február 14. kedd, 21:30

• Február 15, szerda 21:30



Leírás: Boston, 1926: mindenből sok van, ami tilos - az alkohol, a gyilkosság, a bűn minden formája természetes. Joe Coughlin (Ben Affleck) egy magas rangú rendőr legkisebb fia boldogan veti bele magát a titkos szeszfőzdék, gengszterbandák és korrupt zsaruk világába, és a kisstílű tolvajból nemsokára a város egyik legsikeresebb rumcsempésze lesz.

Bostonból Tampába, onnan Kubába vezet az útja - egyre mélyebbre merül a bűnbe, egyre gátlástalanabb és kegyetlenebb... de közben szerelmes lesz, és az talán megváltoztatja. Vagy rájön, hogy már nem érdemes változnia - hiszen úgysem hinné el neki senki.

Why him? 2D

Cím: Miért pont ő? (amerikai komédia, 111 perc)

N-15

Program:

• Februarár 10., péntek, 21:15

• Február 11., szombat, 21:00

• Február 12., vasárnap, 21:00

• Február 13., hétfő, 21:15

• Február 14., kedd, 19:15



Leírás: Ha kell lágy, ha kell extrakemény, mi az? Hát, persze, hogy az apai szív. Laird (Bryan Cranston) a széltől is óvja imádott lányát, és boldogan figyelte, ahogy felnőtté válik. És most végre megismerheti a lány (Zoey Deutsch) szerelmét: aki eléggé dilis, teljesen elviselhetetlen és meghökkentően gazdag (James Franco).

A családfő bekeményít. Nem hajlandó eltűrni a srác gátlástalan szeszélyeit, ellenfele viszont nem nyugszik bele, hogy a csaja apja morcos. A huzakodás küzdelemmé, azután totális háborúvá válik.

A srác bármit megenged magának. A lányos apa semmit nem akar megengedni neki. A srác feleségül akarja venni a szerelmét. Az apát a gutaütés kerülgeti?

Legfőbb ideje, hogy eltöltsenek együtt egy hosszú víkendet.

The Great Wall 3D

Cím: A nagy fal (amerikai-kínai akcióthriller, 94 perc)

Program:

• Február 10., péntek, 19:15

• Február 11., szombat, 13:30; 18:30

• Február 12., vasárnap, 13:30; 18:30

• Február 13., hétfő, 19:15

• Február 14., kedd.: 17:15



Leírás: Zhang Yimou (Hős, A repülő tőrök klánja) rendkívül látványos és izgalmas új filmje egy 3D-s akcióthriller Matt Damon főszereplésével.

Egy elit osztag az emberiség utolsó harcát vívja a világ legikonikusabb építményén, a Nagy Falon...

Aglaja 2D

Cím: Aglaja (magyar-lengyel-román filmdráma, 110 perc)

AP-12

Program:

• Február 15., szerda, 19:00

• Február 16., csütörtök, 20:00



Leírás: A magyar-román cirkuszi mutatványos család a jobb élet reményében nyugatra menekül Ceausescu Romániájából a múlt század nyolcvanas éveinek elején. Ha porondon akarnak maradni, egy különleges mutatvánnyal kell kirukkolniuk. A mama, Sabina kidolgozza a mutatványt, melyben a saját haján lóg a kupolában, miközben égő fáklyákkal zsonglőrködik. A kislánya, Aglaja minden este attól retteg, hogy a mamáját baleset éri. Ez a rettegés átszövi egész életét, pedig egyszer majd ő lép a helyébe.

