Művész Mozi by Cityplex: megnyitó, program és jegyárak

Pénteken délután 19:30-tól nyílik a sepsiszentgyörgyi Művész Mozi by Cityplex - jelentette be sajtótájékoztató keretében Antal Árpád polgármester. Az est folyamán egyidőben két filmvetítésre is sor kerül, a Chaplin teremben Till Attila Tiszta szívvel című filmjét vetítik, míg a Fellini teremben Adrian Sitaru Fixeur című filmjét nézheti meg a közönség. Az utóbbin jelen lesz a film rendezője, Adrian Sitaru is.

Antal Árpád polgármester elmondta, hogy hosszas munka eredménye, az, hogy a mozi megnyitja kapuit. „Arra kérem a szentgyörgyieket, hogy látogassanak el a moziba és úgy tekintsenek az épületre, mint egy ingatlanra, amelyet sikerült a város számára visszaszereni, és eredeti rendeltetése szerint használni” – fogalmazott a városvezető.

A sajtótájékoztatón jelen volt Adriana Papp, a Cityplex mozilánc vezérigazgatója, aki ismertette: a program összeállításában nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a legújabb produkciók és a fesztiválnyertes filmek is eljussanak Sepsiszentgyörgyre, de a közönség filmfesztiválokra és tanfilmekre is számíthat, amelyeket elsősorban diákoknak ajánlanak. Ezeken kívül a jövőben a gyermekfilmek mellett további filmek is elérhetőek lesznek magyar nyelven is. A Cityplex Kft. 18 hónapra szóló tanácsadói szerződést kötött a mozit működtető Kónya Ádám Művelődési Házzal, emellett a mozilánc működteti a mozi büféjét is.

Nyitvatartás és program

A mozi az első időszakban minden nap nyitva lesz, hétfőtől péntekig 16-22 óra között, szombaton és vasárnap 11-23 óra között. 2D-s és 3D-s filmek egyaránt megtekinthetőek lesznek, illetve a Romániában jelenleg premier és avantpremier rendszerben forgalmazott filmeket is vetítenek majd. Az első héten, január 27. és február 2. között terítékre kerülő filmek programját a kezdési időpontokkal együtt mellékelten közöljük.

A Dog’s Purpose és Ozzy című filmek családi mozizásra ajánlottak, megtekintésük gyerekek számára is javasolt, az Ozzy magyar szinkronnal is fog menni, a további filmeket pedig eredeti nyelven román felirattal vetítik. A Resident Evil, az Assassin’s Creed, a Passengers és a Tiszta szívvel című filmek az akciófilmek kedvelőinek ajánlottak, a Fixeur és a Split műfajilag thriller, inkább a drámai történetek kedvelőinek javasolt, míg az Arany Glóbuszt elnyerő La La Land egy hollywoodi musical.

Jegyárak

Hétköznapokon, hétfőtől csütörtökig egy teljes áru jegy 15 lejbe kerül, hétvégén, azaz péntek-szombat-vasárnap 18 lejbe. 3D-s vetítések esetében a felnőtt jegy ára hétköznap 18, hétvégén 22 lej. A gyerekek, diákok és nyugdíjasok kedvezményben részesülnek, számukra egy jegy hétköznap 10 lejbe, egy 3D-s 13 lejbe kerül, hétvégén ugyanez 12, illetve a 3D-s mozijegy15 lejbe. A premier előtti vetítések esetében ez úgy módosul, hogy minden kategória számára a jegy 18 lejbe, 3D-s film esetében 22 lejbe kerül. 14 főnél nagyobb csoportok esetében szintén kedvezmény jár, ez esetben a jegyár normál 2D-s film esetén10 lej/fő, 3D-s film esetén 13 lej/fő, hétvégén mindez 12 lej/főre, illetve 15 lej/főre módosul. Vásárolható családi jegy is, ennek ára hétköznap 40 lej, péntek-szombat-vasárnap pedig 45 lej. Egy családi jegy két felnőtt és maximum három 15 év alatti gyermek belépésére jogosítja fel a vásárlóka.

A mozitermek, illetve a teljes mozi kibérlésére is lehetőség lesz, de reklámfilmeket is lehet majd térítés ellenében vetíteni.

Ozzy

Állati nagy szökés (spanyol-kanadai családi animációs film, 90 perc)

Vetítés:

● 28. ian. 11:00 HU; 11:30 RO

● 29. ian. 11:00 HU ; 11:30 RO

● 30. Ian. 16:00 HU; 16:15 RO

● 31. Ian. 18:45; 19:30 subRO

● 1. febr. 16:00 HU; 16:15 RO

● 2. febr. 18:45 HU; 18:50 RO

Mázli (Ozzy) egy barátságos, békés kutyus, akinek élete fenekestül felfordul, amikor gazdái elutaznak, őt pedig berakják egy kutyahotelbe. Rövidesen kiderül, hogy ez a hotel bizony sokkal inkább egy börtön, ahonnan Mázli igyekszik minél gyorsabban megszökni barátaival.

A Dog’s Purpose

Hu title: A kutya négy élete (amerikai családi film, 100 perc)

Vetítés:

● 28 ian. 13:00

● 29 ian. 13:00

● 31 ian. 16:00

● 2 febr. 16:00

Bailey egy pajkos kiskutyaként jön a világra, története pedig egy szerető kisfiú karjaiban kezdődik. A tapasztalatlan gazdi és a játékra mindig kész eb hamarosan elválaszthatatlan barátokká válnak, akik feltétel nélkül elfogadják egymást. Megannyi izgalmas kalandot élnek át együtt, miközben Bailey arra a nagy kérdésre keresi a választ: mi lehet a létezése célja, mi keresni valója van az emberek között.

Kills on Wheels

Hu title: Tiszta szívvel (magyar akció-vígjáték, 101 perc)

Vetítés:

● 27. Ian. 19:30

● 28 ian. 20:00

● 29 ian. 20:00

● 31 ian 20:45

Akció-vígjáték egy kerekesszékes bandáról, ahol két mozgássérült fiatal közeli barátságot köt egy kerekesszékes bérgyilkossal és a maffia szolgálatába állnak. Sok vesztenivalójuk nincs a szereplőknek, bár ebben a kalandban semmi nem az, aminek látszik. Nincs határ fantázia és valóság között, miközben hőseink egyik tűzpárbajból vetődnek a másikba, megismerjük a kerekesszékben töltött midennapok kihívásait.

Collateral Beauty

Hu title: Váratlan szépség (amerikai filmdráma, 94 perc)

Vetítés:

● 28 ian. 15:30

● 29 ian. 15:30

● 30 ian 18:00

● 1 febr. 18:00

Egy sikeres New York-i cégvezetővel szörnyű tragédia történik, melynek hatására megváltozik az élete. Nem bírja elviselni a vele történtek súlyát, megcsömörlik mindentől, ami addig körülvette. Egyre távolabb sodródik addigi világától... már olyan messzire, hogy régi barátai az újabb tragédiától félnek, ezért tervet készítenek a megmentésére. Veszélyes, kockázatos tervet, amely a legvégsőkig feszíti a húrt: de talán segít, hogy a szenvedő szembenézzen az élettel.

Assassin’s Creed

Hu title: Assassin’s Creed (amerikai-angol-francia akciófilm, 115 perc)

Vetítés:

● 28 ian. 17:30

● 29 ian. 17:30

● 2 febr. 20:45

Egy forradalmian új technológia segítségével Callum Lynch újraéli egyik őse, a 15. századi Spanyolországban született Aguilar kalandjait. A férfi így érti meg, hogy egy titokzatos ősi szövetség, az Assasinok rendjének leszármazottja.

Split

Hu title: Széttörve (amerikai thriller, 118 perc)

Vetítés:

● 28 ian. 22:00

● 29 ian. 22:00

● 30 ian. 20:00

● 1 febr. 20:00

Miközben a disszociatív identitászavar mentális megosztottsága régóta lenyűgözi és próbára teszi a tudományt, él az a vélekedés is, hogy egyeseknél sajátos testi attribútumok rendelődnek minden személyiséghez, és adott esetben fizikálisan is több személyiségre oszlik az az egyetlen illető.

Noha Kevin már feltárt 23 személyiséget pszichiáterének, Dr. Fletchernek, még van egy rejtett személyisége, amely felbukkan, és dominálja a többit. Miután elrabol három tinédzser lányt, köztük az önfejű és eszes Caseyt, Kevinben kitör a harc a túlélésért a többi személyiségével - és a körülötte lévőkkel - miközben elkezdnek leomlani benne a különböző énjeit elválasztó falak...

Fixeur

Hu title: Fixeur (román-francia filmdráma, 98 perc)

Vetítés:

● 27 ian. 19:30

● 28 ian. 18:30

● 29 ian. 18:30

● 31 ian. 21:00

● 2 febr. 16:15

Radu (Tudor Istodor), egyfajta intéző, külföldi újságírók helyi embere, tolmács, gyártásvezető. Interjúkat, forgatásokat segít előkészíteni francia tévéseknek, és most egy elég szép példányra akadt. Nemrég toloncoltak haza ugyanis két kiskorút Romániába Párizsból, ahol szexrabszolgaként tartották őket. Radu tudja, hogy a francia sajtó lecsapna a sztorira, mivel az egyik lányt valamiféle közszereplő klienssel kapták el. Fel is hívja tévés ismerőseit, és lezsírozza nekik a forgatást Besztercén – tudniillik idevalósi a szóban forgó kislány. És elindul.

Passengers

Hu title: Utazók (amerikai sci-fi kalandfilm, 116 perc)

Vetítés:

● 28 ian. 16:00

● 29 ian. 16:00; 20:30

● 30 ian. 18:00

● 1 febr. 18:00

Csodálatos a jövő. Az Avalon nevű űrhajó 5259 utassal a fedélzetén 120 éven át siklik távoli célja felé, ahol az érkezők majd új életet kezdhetnek. Addig pedig a vele utazók biztonságosan lefagyasztva alusszák kiro-álmukat, és új otthonukban frissen, fiatalon ébredhetnek fel. Elvileg. A programba hiba csúszik, kiolvaszt két hibernációs ágyat, és két embert felébreszt. Jim és Aurora maga sem tudja, miért és hogyan, egy hatalmas, néma űrhajó fedélzetén találja magát - és még 90 év van hátra, míg elérik úti céljukat.

La La Land

Hu title: Kaliforniai álom (amerikai romantikus film, 126 perc)

Vetítés:

● 28 ian. 13:30; 20:30

● 29 ian. 13:30

● 30 ian. 20:30

● 31 febr. 16:15

Mia, a feltörekvő, fiatal színésznő és Sebastian, a szépreményű jazz zongorista a Csillagok Városában, Los Angelesben keresi az álmait. Mia meghallgatásról meghallgatásra jár, és csak arra vágyik, hogy végre ne szakítsák félbe, Sebastian pedig szenvedélyesen küzd azért, hogy a klasszikus jazzt újra divatba hozza. Távlati terveikben a hollywoodi karrier, illetve egy saját zenés klub megalapítása szerepel - ekkor botlanak egymásba egy zsúfolt autópálya kellős közepén.

Resident Evil: The Final Chapter

Hu title: A Kaptár- Utolsó fejezet (német-ausztrál-kanadai-francia akció-horror, 106 perc)

Vetítés:

● 1 febr. 20:30

● 2 febr. 21:00

A világ már sosem lesz jobb hely. Az élőhalottak hordái mindent elpusztítanak, és fogalmuk sincs róla, hogy őket meg azt a keveset, ami megmaradt a civilizációból, egyetlen óriásvállalat, az Umbrella irányítja.

Már csak Washingtonban tart ki az emberi ellenállás utolsó, egyre gyengülő fészke. De van egy titkos fegyverük. Egy nő bőrruhában, motoron, gyötrő lelkiismeret-furdalással és gyilkos ösztönökkel. Ő Alice (Milla Jovovich).