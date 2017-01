Megfázások időszaka

Ahol sok kisgyerek játszik, eszik, alszik együtt, több a fertőzésveszély is. Ezzel együtt is azonban az óvoda fejlesztő hatása felbecsülhetetlen

Hétfőtől ismét megkezdődött az óvoda, iskola, szinte borítékolható, hogy a kisebb-nagyobb betegségek nem kerülik el a közösségbe járó gyerekeket. Gyakorló szülők többnyire tudják, melyek azok a tünetek, amelyekből nem kell nagy ügyet csinálni, illetve mikor van szükség orvosi segítségre, de mindezt nem árt néha felfrissíteni. Az alábbi tudnivalókat, orvosi tanácsokat segítségnek, támpontnak szánjuk.

Melyek a téli szezon leggyakoribb gyerekbetegségei?

Nátha, torokgyulladás, hörghurut, tüdőgyulladás keseríti meg leggyakrabban a család életét ilyenkor, leggyakrabban télen üti fel a fejét a hólyagos himlő is (varicella), amely az egyetlen kiütéses fertőző betegség, amely ellen nincs kötelező védőoltás.

Nátha, grippe – mi a különbség?

A nátha vagy egyszerű megfázás hurutos tünetekkel jár, orrfolyással, könnyezéssel, enyhe köhögéssel. A grippe vagy influenza már súlyosabb, vírusos fertőzés, amely magas lázzal, rossz általános állapottal, izomfájdalommal kísért betegség, létezik ellene védőoltás, de nem kötelező beadatni. A torokgyulladásnak, hörghurutnak és tüdőgyulladásnak egyaránt lehet bakteriális vagy vírusos eredete, ezek általában orvosi kezelésre szorulnak.

Milyen tüneteket kell antibiotikummal kezelni, és mikor fölösleges?

Az egyszerű nátha vagy a vírusos torokgyulladás nem igényel antibakteriális kezelést, annak módját orvosi vizsgálatot követően dönti el a szakember. A „házilag beállított” antibiotikumos kezelés semmiképpen nem ajánlott, abban az esetben sem, ha korábban már kapott ilyent a gyermek, és ennek alapján a szülő tévesen azt hiszi, hogy felállíthatja a diagnózist, és adagolhatja a gyógyszereket. Ilyen módon sokat árthatunk: az antibiotikum tönkreteheti a bélflórát, az immunrendszert, ellenállóvá teheti a baktériumot a gyógyszerrel szemben, illetve a szervezetben későbbi allergiás reakciókat válthat ki.

Milyen naturista készítmény ajánlható egyszerű megfázásra?

Gyógyteákkal (bodza, hársfa, kamilla, csipkebogyó stb.), C-vitamin bevitelével, meleg fürdőkkel vészelhető át könnyebben ez az állapot, aki teheti, pihenjen minél többet, az ágynyugalom is segíthet.

Milyen testhőmérséklet jelent lázas állapotot csecsemőnél, totyogónál, nagyobb gyereknél?

Minden esetben a 38 fokon felüli testhőmérséklet jelent lázat, 37–38 fok között hőemelkedésről beszélhetünk.

Lázas állapotban mi az elsődleges teendő? Hideg borogatás és egyebek alkalmazhatóak-e?

A hűtőfürdő és a hideg borogatás is segíthet ideiglenesen, de ha a lázas állapot 24 órán túl is fennmarad, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.

Mi az a helyzet, amikor késlekedés nélkül kórházba kell vinni a gyermeket, kihagyva a háziorvoshoz fordulás lépését?

Nagyon magas, 39 fok fölötti láz, rossz általános állapot, hidegrázás vagy lázas rángógörcs esetén haladéktalanul a kórházi sürgősségre kell vinni a kicsit.

Melyek a leggyakoribb krónikus betegségek gyerekeknél, esetükben milyen különleges odafigyelés szükséges?

Fejlődési rendellenességek, tüdőasztma, cukorbetegség esetén fokozott odafigyelés szükséges, mivel minden fertőzés nagyobb veszélyt jelent a gyermekre, mint a krónikus betegséggel nem terhelt szervezetű társaira.

Hogyan lehet erősíteni a kicsik immunrendszerét?

Lényeges, hogy ne óvjuk mindentől a gyermeket, a túlféltéssel inkább árthatunk neki: vigyük naponta friss levegőre, a nagyobbaknak ajánlott a rendszeres sporttevékenység, testmozgás.

Télen a táplálkozásban mire kell odafigyelni? Szükséges-e vitaminokkal pótolni az étrendet?

A nagy mennyiségű C-vitamin (nyers zöldségek, gyümölcsök, esetleg étrend-kiegészítő formájában) mindenképpen segíti a szervezetet a téli időszakban, ellenállóbbá teszi a fertőzésekkel szemben. A krónikus betegek vagy gyakran betegeskedő gyerekek kaphatnak gyógyszeres immunerősítést, ha a kezelőorvosuk úgy látja jónak. Az említett betegségek esetében alapvető a megelőzés, ennek egyik pillére az immunrendszer erősítése a fenti módszerekkel, ugyanakkor figyelembe kell venni a fertőzés veszélyét abban az értelemben is, hogy nem csupán saját gyerekünkért tartozunk felelősséggel, hanem a többiekkel szemben is, akikkel egy közösségbe jár. Ezért beteg gyerekünket a gyógyulásig tartsuk távol az óvodától, iskolától, még akkor is, ha ez szervezési nehézséget okoz a dolgozó szülőknek.

F. I.