Elemisek mulatsága

Osztályon­ként a legjobb három jelmezt díjazták

A többéves hagyományt követve ebben az esztendőben is közös farsangi mulatságot tartottak a szentgyörgyi Ady Endre Általános Iskola elemi osztályosai. Az idei rendezvény abban különbözött az előző évek mulatságától, hogy most a román tagozatos diákokat is meghívták, és közösen temették a telet.

Az elmúlt években a magyar tannyelvű osztályokban tanulók külön tartották a farsangi mulatságot, ám idén úgy döntöttek, a román gyerekeket is meghívják az álarcos rendezvényre egymás kultúrájának megismerése, a közös élményszerzés céljából.

Közel 200 magyar és román anyanyelvű kisdiák vett részt a farsangi mulatságon. A vidám társaság az alkalomhoz illően feldíszített tornateremben gyűlt össze. A tanítónők meséltek a gyerekeknek a farsangi népszokásokról, a hagyományról, a zajos téltemetésről, majd mindenki bemutatta jelmezét. Idén a mesehősök volt a téma, így egymás után érkeztek a szebbnél szebb királylányok, hercegek, varázslók, boszorkák, manók és állatfigurák. Volt tánc, dínomdánom, és a fánk is hamar elfogyott.