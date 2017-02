Hétfőn kezdődik az iratkozás

Háromszéken több mint 2000 gyereket várnak előkészítő osztályba Fotó: Sentes István

Hétfőn kezdődik és március 16-án ér véget az előkészítő osztályokba való beiratkozás első szakasza. Háromszéken 2130 helyet biztosítanak az előkészítő osztályban. A megyei tanfelügyelőség már közzétette honlapján az iskolai körzetek jegyzékét, a beiskolázási terveket és a tanintézményekhez rendelt előkészítő osztályok számát.

Az említett forrás szerint a magyar tannyelvű osztályokban 1428 jelentkezőre számítanak, a román tagozaton 702 hely van. Falvakon 321 magyar és 74 román anyanyelvű gyerek összevont osztályokban fog tanulni. Az alternatív oktatás iránt érdeklődök a Waldorf és a Step by step közül választhatnak. A magyar gyerekek számára egy Waldorf előkészítő osztály indul 25 hellyel a megyeszékhelyi Nicolae Colan Általános Iskolában és egy-egy (25-25 hely) Step by step a Váradi József-, illetve Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás-iskolában, román nyelvű pedig a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnáziumban és a bodzafordulói Mihai Sadoveanu Általános Iskolában.

Háromszéken csak a megyeközpontban és Kézdivásárhelyen jelöltek ki iskolakörzeteket.

Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban és a Mikes Kelemen Líceumban 3–3, a Váradi József- és a Néri Szent Fülöp-iskolákban 2–2, a Református Kollégiumban, az Ady Endre-, a Gödri Ferenc-, és a Nicolae Colan-iskolákban 1–1 hagyományos magyar tannyelvű osztály indítását tervezik. Kézdivásárhelyen a Nagy Mózes Elméleti Líceumban 1, a Petőfi Sándor- és a Turóczi Mózes-iskolákban 2–2 előkészítő indul. A Plugor Sándor Művészeti Líceum és a céhes városi Molnár Józsiás Általános Iskola1–1 osztállyal szerepel a beiskolázási tervben.

Az oktatási intézmények nyílt napokat tartottak, melynek keretében az érintett szülők és diákok betekintést nyerhetnek az iskola éle­té­be, hétköznapjaiba, választ kaphatnak felmerülő kérdéseikre.

Február 27. – március 16. között zajlik az előkészítő osztályokba való beiratkozás első szakasza. Ekkor az iskolakörzetben lakó gyerekek beiskolázása történik meg, és csak a fennmaradó helyekre vesznek fel körzeten kívüli jelentkezőket. A típuskérést a tanintézmény titkárságán kell benyújtani, de interneten is be lehet iratkozni. A szülő kitölti az oktatási minisztérium honlapján található formanyomtatványt, majd az iratkozási periódus alatt bármikor beviheti az iskolákba a szükséges iratokat. A titkárságok munkanapokon 8–18, szombaton pedig 9–13 óra között fogadják a szülőket. A beiratkozás első szakaszának eredményeit március 22–23-án függesztik ki. Március 24–30. között szervezik meg a második beiratkozási szakaszt, amikor azok a gyerekek jelentkezhetnek, akik valamilyen oknál fogva kimaradtak. A beiratkozás végső eredményeit április 9-én függesztik ki. A törvény értelmében a 2017. augusztus 31-éig hatodik életévüket betöltő gyerekeket kötelező iskolába íratni. A szeptember 1. és december 31. között hatodik évüket betöltő gyerekeket is beírathatják szüleik, ha a szintfelmérő eredménye azt mutatja, hogy pszichoszomatikus fejlődésük megfelelő. Amennyiben nem, maradnak az óvodában. Bővebb tájékoztatás a tanfelügyelőség honlapján (isj.educv. ro) olvasható.

Némethi Katalin