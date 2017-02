Farsangolás Halak módjára

Bújjunk be egy maskarába, s gyertek, menjünk maszkabálba. Ha már divat az alakoskodás, van egy ötletem, legyen farsang mindörökre, és mindenkit lehet osztani s szorozni harag nélkül, mert ugyebár ez a lényege, kiadni a gőzt. Az életem nyitott könyv, amely feltárja előttetek az érzékeny lelkemet, mely pártatlanul elsiklik előled te megalkuvó lélek, aki a kákán is a csomót keresed, miközben lábaid előtt hever a megoldás.

Bújjunk maskarába! Hátha rátalálunk legbelső énünk féltett titkaira, ami megakadályoz a szellemi, lelki kiteljesedésünkben. Csak ámulok, hogy Pista, aki máskülönben szerény, miként száguld a Don Quijote-jelmezben, teljesen megfeledkezve félelmeiről. Csodálom Mariskát, aki csúnyának látja magát, de a Csipkerózsika-jelmezben szinte ragyog, felszabadult. Eltűnődök ezen, hiszen szeretek elmélkedni, s lehet, hogy olyankor én is felöltöztetem lelkemet, hadd lássam saját belsőmet úgy istenigazából, ahogy elém rakja azokat a gondolatokat, melyeket évek óta hessegetek, halogatok, mert félek a csalódástól…

Söpörjük ki az ármánykodást, képmutatást, ravaszságot, várjuk tiszta lélekkel a tavaszt, merjünk megújulni, hogy frissen kezdjük elölről, most már tudatosan építsünk fellegvárat magunk köré. Segítek, ha segítetek nekem is megtalálni az egyensúlyt a valóság és az álomkép közt. Ha ismersz, tudod, bármit megteszek, hogy a környezetemben élők boldogok legyenek. Ugyanakkor nagyon sokszor elfelejtem, hogy nemcsak körülöttem forog a világ, mást is meg kellene hallgatnom. Te figyelmeztess és terelgess, úgy, ahogy csak te tudod, kedves lelkiismeretem, hogy ne merüljek bele az önsajnálkozásba, vegyek részt én is ezen a Farsangi Bálon, amiben forog a Világ. Hal-csillagjegy szülötte vagyok, úszom az árral, nem szeretem a konfrontálódásokat, a daccal szemben dacolok, a problémáimon csücsülök, a megoldásokon vacogok, de Neked, kedves lelkiismeretem, beöltözök jelmezbe, riportot készítek magamról és vágatlanul, váratlanul eléd tárom. Lásd, ez vagyok én!

Csákány Zsuzsanna