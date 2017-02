„Odatettem az eszem”

Tóth Csongor és Vajda Géza, tanítvány és tanár

Tóth Csongor, a csernátoni Végh Antal Általános Iskola hatodik osztályos diákja nem csak osztályelső, hanem iskolai szinten is a legjobb tanulási eredményekkel büszkélkedhet. A magyar, matematika és vallás tantárgyolimpiák rendszeres résztvevője. Szeret versenyezni, mert ilyenkor nem csak ismereteit bővíti, hanem tapasztalatot szerez, ismerkedik. A Vidéki Iskolák Matematikaversenyének helyi szakaszán első helyen végzett, és teljes erőbedobással készül a március közepén sorra kerülő megyei megmérettetésre.

Vajda Géza fiatal matematikatanár elismeréssel beszélt tanítványáról. Szorgalmas, lelkiismeretes, kitartó diákként jellemezte Csongort.

– Érdekli a matematika, az órákon nagyon tevékeny, a pluszfeladatokat is igyekszik megoldani. Amit mégsem sikerül, azt közösen megbeszéljük. Második éve tanítok, és nagy öröm számomra, hogy ilyen érdeklődő gyerekekre leltem itt, Csernátonban. Igyekszem ösztönözni őket, megpróbálom emberközelbe hozni a matematikát, valós dolgokhoz kötni. Kedvelem a humort, ahogyan a sportot is, így hamar megtalálom a közös hangot velük – magyarázza a fiatal pedagógus.

Csongort meglepetésként érte, hogy a Vidéki Iskolák Matematikaversenyének helyi szakaszán első helyen végzett.

– Nem számítottam a továbbjutásra, mert a tavaly gyenge eredményt értem el, az utolsók között végeztem, ezért fenntartásaim voltak, bár éreztem, hogy jól sikerült. Édesapámmal éppen Gyergyóban voltunk gépet vásárolni, amikor édesanyám hívott telefonon, és boldogan közölte, hogy az első helyen végeztem. Mikor hazaértünk, megünnepeltük – meséli a gimnazista diák.

Ebben a tanévben többet dolgozott, nagyobb hangsúlyt fektet a tanulásra. Naponta 3 órát tölt matekfeladatok megoldásával, magánórára is jár, és az iskolai felkészítőn is részt vesz, s ezzel magyarázza az elért sikereket.

– Hatodik osztályban több időt szentelek a mateknak, jobban odateszem az eszem, rendszeresen gyakorolok. A kötelező mellett a pluszfeladatokat is megoldom. Fontosnak tartom a matematikát, és nem csak azért, mert nyolcadik osztály végén képességvizsgázni kell ebből a tantárgyból, hanem azért is, mert rávezet a logikus gondolkodásra, s különböző számításokra a mindennapi életben is szükség van – tette hozzá.

Tóth Csongor már elemi osztályos diákként megszerette a számok világát, de az anyanyelv és a vallás is közel áll hozzá. Tavaly eljutott az országos vallásolimpiára, ahol derekasan helyt áll.

Kedvenc tantárgyai a matek, a történelem, a magyar és az angol. Jól érzi magát az iskolában, a humán- és reáltantárgyakat egyaránt szívesen tanulja. Szabad idejében focizik, néptáncol és olvas.

Vajda Géza tanár fontosnak tartja a megmérettetéseket, mert lehetőséget teremtenek az ismeretek bővítésére, elmélyítésére, versenyhelyzetbe hozzák a diákokat, akik megtanulják kezelni a sikert és a kudarcot is.

– A diákoknak meg kell tanulni összpontosítani, a feladatokat figyelmesen elolvasni, értelmezni, odafigyelni a részletekre, és a megadott feltételek, adatok alapján alkalmazni a tanultakat – emelte ki.