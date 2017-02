Ötödikesek farsangja

Az osztály­főnökök felveze­tésével mutatkoztak be az álarcosok

„Mi a farsang? Karnevál! Februári maszkabál! / Dobozokban kő csörög, bő szoknyában lány pörög! / Muzsikaszó szárnyalhat! Jelmezes ló vágtathat! / Kergeti a kisherceg, Futkosástól lihegnek… / Hú de vidám dáridó! Fánk illata csábító!”

Tóth Anna fent idézett, Farsang című verse tudná igazán érzékeltetni azt a hangulatot, ami az első félév utolsó napján uralkodott a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, ahol az iskolánk ötödikes évfolyamának több mint 110 diákja farsangi mulatságot szervezett. Az osztályfőnökök felvezetésével mutatkoztak be az álarcosok, akik nagyon kreatív és ötletes jelmezeket öltöttek magukra. Számos diák, szülői segítséggel, saját kezűleg készítette el a jelmezét. A legsikeresebbek között szerepelt Triton, a tengeristen, a pattogatott kukorica, a kockafej matektanár, valamint a szőlő is. Bálunkat megtisztelte jelenlétével számos varázsló, kalóz, cowboy, sportoló, de voltak cicák, indiánok, cigányok, csontvázak, kisasszonyok, ugyanakkor számos mesehőst is köszönthettünk a jelenlevők között. Farsangi felvonulásunkat Ábel zárta, aki éppen akkor érkezett a rengetegből.

Mókázásunk örömét és élményszerűségét növelte az ízletes fánk és a felhőtlen szórakozás is, így megfelelő módon hangolódhattunk a félévközi vakációra.

Dr. Kinda Eleonóra osztályfőnök