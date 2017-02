Pozitív életszemlélet és gondolkodásmód

A Boldog Iskola cím átvétele

Tavaly ősszel a sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola a magyarországi Jobb Veled a Világ Alapítvány keretében működő Boldogság Intézet által meghirdetett pályázaton elnyerte a „Boldog Iskola” címet a 2016–2017-es tanévre vonatkozóan.

Amellett, hogy ezáltal jogosulttá vált a „Boldog Iskola” cím és logók használatára, egyben csatlakozott a „Boldog Iskolák” hálózatához, amely Magyarországon kívül öt más európai államban (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna) is működik. A Boldogságóra programjának fővédnöke prof. dr. Bagdy Emőke, míg szakmai vezetője Bagdi Bella életmódfejlesztő énekesnő és egyben a Boldogságprogram szakmai vezetője és elindítója. A Boldogságórák Magyarországon szigorú empirikus kutatásokkal lettek alátámasztva, ugyanis prof. dr. Oláh Attila az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriumán belül tudományosan is bebizonyította a program hatékonyságát.

A megyeszékhelyi Speciális Általános Iskolában a Boldogságórák 2016 szeptemberétől három csoportban zajlanak sikeresen, melynek tematikái személyiséget és pozitív életszemléletre való képességet fejlesztő iskolai programként jelennek meg, és összesen 26 diákot és 7 pedagógust sikerült eddig bevonni. A tanulásban akadályozott tanulók részére kidolgozott szakmai segédanyagok jelentős mértékben fejlesztik a diákok érzelmi és társas kompetenciáit, a pozitív életszemléletet és gondolkodásmódot, derűt, a felelősségteljesebb viselkedésmódot, problémamegoldó, valamint hatékony kommunikációs készséget.

Továbbá megfigyelhető, hogy a különböző elméleti és gyakorlati tematikák, játékos, gyerekcentrikus tevékenységek csökkentik a diákok szorongását, egyfajta kompenzálást nyújtva a felmerülő önértékelési problémák esetében is, ami az iskolai eredményekre és teljesítménymotivációra is optimális hatással van. Az érzelmi és társas intelligencia komponenseinek fejlesztése mellett a Boldogságóráknak testi-lelki egészségmegőrző hatásuk is van, útjelzőként a diákok életében a sikeresebb jövő irányába. Az öthónapos tapasztalatok alapján megnövekedett a diákok életében az örömérzés, és az osztályközösségeken belüli kapcsolatok is harmonizálódtak, ami a program hatékonyságát igazolja.

Visszatérve a „Boldog Iskola” címre, a hivatalos díjkiosztó ünnepségre január 19-én került sor, amikor a címet elnyert iskolák képviselői ünnepélyes keretek között vehették át személyesen Bagdi Bellától az igazoló oklevelet és szakmai könyvcsomagot. A Diakónia Keresztyén Alapítvány által működtetett Írisz Házban tartott ünnepélyes díjátadó előtt a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke, Bagdi Bella és csapata meglátogatta a sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskolát, a programban résztvevő diákok, tanárok és az iskola vezetősége meglepetéssel várták a vendégeket. Alkalom adódott a közös éneklésre és táncra, iskolalátogatásra, ezáltal is boldog, vidám és szeretetteli hangulatot teremtve, amely egyben a program célkitűzése is, és örök emlék marad az iskola életében.

A sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola közössége ezáltal köszönetét nyilvánítja ki a Jobb Veled a Világ elnökének, Bagdi Bellának, valamint csapatának a lehetőségért és iskolánkba való látogatásáért.

Doltea Enikő, az intézmény pedagógusa, a program vezetője