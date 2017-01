A Bak csillagjegy szülöttje

Adjon isten minden jót az új esztendőben! Szokás mondani ilyekor, én azt mondanám, hogy minden jó, ha a vége jó, de van, aki azt mondja, két szélén angyal, közepében ördög. Egye fene, legyen mindenkinek igaza, ha már senkinek sincs jobb ötlete, mint nekem, hiszen köztudott, hogy a Bak jegy szülöttei eredeti és egyedi gondolkodásmódjukkal rukkolnak elő a csillagjegy-sorból.

Lássuk csak, mit tudunk kisütni ebből az új kezdetből. Elfeledjük, ami volt, és kezdjük tiszta lappal, állandóan a múltban élünk, és közben nem látjuk a jövőt, amit a jelen alkot, netalán ide-oda locsogunk és fecsegünk, mindenki számára kedves arcot vágva? Én ilyenkor nagyon elhallgatok, és aztán egy-két szóból elintézem a problémát, ahogy nagyanyám is mondta: „Ahogy főtt, úgy főtt az idő reatőt...”, hiszen hallgatni arany, de Széchenyit idézve: „Hallgatni, mikor beszélni kell, szintoly nagy hiba, mind beszélni, mikor inkább hallgatni kellett volna”, és punktum.

Meg kell szólalnom, mert őszinte és egyenes embernek tartom magam. Ezért nagyon sokszor felvállalom legbelső énem számotokra ismeretlen jellemvonásait, ezért olykor cinikus és nagyotmondó vagyok, különösebb hátsó szándék nélkül szólok bele a vitákba. Valójában, nem akarok semmit másoktól, csak azt, hogy hagyjanak békén, és fogadjanak el olyannak, amilyen vagyok: egy csendes, szabad lelkű, álmodozó, nyugodt és harmóniára vágyó lénynek.

Nagyra becsülöm a türelmet és a toleranciát, mert erre vágyom én is. Tiszteletben tartom szeretteim magánszféráját, ha ők is elfogadják az én magánéletemmel járó intim szférámat, akarom mondani, jó, ha tudjátok, hogy szeretem, ha vannak apró-cseprő titkaim, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy átéljem, milyen is, amikor nem a szabály diktálja az iramot.

Kábé ennyi így év elején, a többit majd megtudjátok, ha velem vagytok, és veszitek a fáradságot, hogy megismerjetek, hiszen tudjátok: „Lakva ismeri meg az ember egymást”.

Tehát, egy életem, egy halálom, ugorjunk fejest a 2017-es év mindennapjaiba! Vigyázat, ne essetek bele a mértéktelenség kelepcéjébe! Fő az egészség! Minden jót, tele pincét s gabonát. „Lágy kenyeret, s szalonát, kerekfarkú malackát, mindenkinek bőven ez új esztendőben!”

Csákány Zsuzsanna