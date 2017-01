Nagy az érdeklődés a múzeumi gyerekfoglalkozások iránt

A megyeszékhelyi Székely Nemzeti Múzeum, az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is várja a szokásos és ingyenes családi hétvégi napjaira gyerek és felnőtt látogatóit. A családi napok és a különböző tárlatokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások népszerűségét jelzi, hogy az elmúlt évben is több ezer gyerek töltött el egy tartalmas napot a múzeumban.

A Székely Nemzeti Múzeum 2017-ben is kitárja kapuit, és szeretettel várja az ingyenes családi napjaira a kis és nagy látogatóit: május 10-én a madarak és fák napját, június 24-én a múzeumok éjszakáját, október 1-jén gombanapot, október 10-én pedig a magyar festészet napját tartják. Március 15-én ismét foglalkozásra várják a csoportokat a nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó tárlatvezetéssel és foglalkozással. A Szent György Napok alkalmából is szerveznek gyermekprogramokat a Múzeumkertben, vakációs tábor is lesz.

– A tavalyi sikeres vakációs táborra való tekintettel, idén két témában szervezünk egy-egy hét játszva tanító kikapcsolódást gyerekeknek: reményeink szerint egyik a néprajz, másik a régészet világába vezeti be majd a diákokat. Az előző évekhez hasonlóan most sem maradnak el az időszakos kiállításokhoz hirdetett múzeumpedagógiai programjaink, melyekről a múzeum honlapján (www.sznm.ro) vagy facebook-oldalán lehet majd értesülni. Pedagógusoknak pedig ajánljuk állandó néprajzi, régészeti, természetrajzi és történelmi témájú kiállításainkat, amelyekhez kapcsolódóan minden korosztályt várunk különféle ismeretszerzési kalandokra – magyarázta Bartha Zonga múzeumpedagógus.

A szakemberek minden kezdeményezésre nyitottak, a pedagógusokkal való előzetes egyeztetés alapján testreszabott múzeumi órát, illetve foglalkozást tartanak. Programegyeztetésért, bővebb tájékoztatásért kérjük, írjanak a barthazonga.sznm@gmail.com címre, vagy hívják a 0733.065.080-as telefonszámot.

A Székely Nemzeti Múzeumban közel tíz éve szerveznek – jeles napok, különböző ünnepek kapcsán – családi napokat, amelyek jó alkalmat teremtenek arra, hogy a gyerekek és felnőtt kísérőik bekapcsolódjanak a tevékenységekbe, megismerjék, bejárják a Kós Károly által tervezett épületet, a kiállítótereket, és egy színes, tartalmas napot töltsenek a múzeumban.

Az elmúlt évben a múzeumok éjszakája volt a legnépszerűbb, a rendezvény több mint ezer személyt vonzott. Nagy volt az érdeklődés a madarak és fák napja tiszteletére szervezett foglalkozások iránt is, több mint 400 gyerek és szülő kapcsolódott be a tevékenységekbe.