Kovászna megyében 11 iskola és 3 óvoda kapcsolódott be a román Madártani Egyesület által meghirdetett Természetbarát iskolák-programba. „A települések terjedelmének növekedésével a zöld övezetek egyre inkább háttérbe szorulnak, így a madarak, kisemlősök, kétéltűek és hüllők, rovarok egyre nehezebben találnak megfelelő fészkelőhelyet, menedéket, illetve táplálékforrást” – magyarázta Váncsa Éva programfelelős. Hangsúlyozta: a projekt egyszerű módszereket kínál, amelyekkel az iskolák diákjai a városi vagy falusi környezethez alkalmazkodott fajokat támogathatják. Ilyen tevékenységek a műodúk kihelyezése, a téli madáretetés, madársziluettek kihelyezése ablakokra, darázsgarázs létesítése vagy a szelektív hulladékgyűjtés.

A Természetbarát iskolák-programba 258 intézmény nevezett be 38 megyéből. S bár a projekt elsősorban iskoláknak szól, a tevékenységek felkeltették az óvodák figyelmét is. Háromszékről a megyeszékhelyi Gödri Ferenc Általános Iskola, a Mikes Kelemen Líceum és a Napsugár Napközi Otthon, a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás- és Turóczi Mózes-iskolák, a kovásznai 1. Számú Napközi Otthon és a 2. Számú Óvoda, valamint az árkosi, kőröspataki, bodoki, szentkatolnai, szitabodzai, előpataki és árapataki iskolák kapcsolódtak be. A program követelményeit teljesítő tanintézmények egy Természetbarát iskola-plakettet kapnak, melyet kihelyezhetnek az épület homlokzatára, ezzel is jelezve a természetvédelem iránti elkötelezettségüket.

(nk)