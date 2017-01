Új évi tervek, ötletek

A mini Erdély-park egyik makettje (kép forrása: Facebook)

Sikeres évet zárt a Legendárium csapata, s idénre is új tervek, ötletek vannak tarsolyukban. Fazakas Szabolcs alapító szerint összekovácsolódott a rajzfilmes csapat, s idéntől az amerikai Ken Fountain, a DreamWorks Animation munkatársa az animációs koordinátoruk.

Szejkefürdőn a mini Erdély-park építését tavasszal kezdik el, már elkészült 7 makett is a kilencvenből. A parkban magyar, székely, szász és móc falurészletek, házak, templomok lesznek láthatók. 2018-ra készülne el, de a tervek szerint egy részét már idén megnyitják. Hamarosan megjelenik a Szent László Kárpát-medencei Legendáriuma kiadvány, az Evilági együttessel közösen elkészített zenei CD, de folytatják a hangoskönyv-sorozatot is, Csíkszék és Gyergyószék után most Háromszék bemutatása következik.

Ugyanakkor elkezdték gyűjteni a Kárpát-medencei helyi mondákat és legendákat is, így Kárpátaljáról, Felvidékről, Délvidékről, Szlovéniából és Magyarországról is számos történet érkezett.

– A Legendárium brand egy európai védett márka, így a Csíksomlyói Babba Mária rajzfilmünket egy Szűz Mária Európai Legendáriuma térképhez kapcsoljuk hozzá, angol nyelven is, amelynek készítésében segít Urbán Erik OFM csíksomlyói ferences szerzetes. Ez a kiadványunk minden európai Mária Kegyhelyen meg fog jelenni a rajzfilmmel együtt – tette hozzá.

Jövő héten az olaszteleki kastélyban lesz a Legendárium csapata, ahol norvégiai partnerükkel tartanak továbbképzést kisebbségek épített kultúrájának megőrzése és népszerűsítése témában, együttműködési lehetőségeket keresve.