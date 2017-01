Bak csillagjegy (dec. 22.-jan. 20.)

Nem szeretem a hullámvölgyeket, mert kizökkentenek az egyensúlyomból, ugyanakkor vágyom feljutni az érzelmek hegycsúcsára, hogy erőre kapjak, és a monoton hétköznapokban is bírjam az iramot.

Ha megvan mindenem, ünnep van lelkemben. Számomra a minden: egészség, család és otthon. Neked, ki e pár sort olvasod, mit jelent: anyagi, szellemi javakat, szociális helyzetet? Netalán mindegyiket? Nem tudsz választani? Hunyd be a szemed, kívánj valami szépet, mire rég vágysz, aztán nyisd ki, és nézz körül, van-e kivel megoszd, egészségi állapotod megengedi-e, hogy élvezd, amit kaptál, és akkor rögtön tudsz dönteni.

Ezt mondja egy laikus, viszont a késnek is van éle is meg foka is, így aztán, ha replikázni akarok, mondhatom, hogyha van mindenem, akkor van egészségem és nyugalmam, hiszen könnyebb egy kabrióban sírni. Ezt mondja egy szkeptikus, aki csak azt hiszi, amit lát, pedig tudja, hogy „jól csak a szívével lát az ember”.

Amikor nem tudok dönteni, mindig hosszasan elmélkedem és latolgatok, közben azt a látszatot keltve, hogy tisztában vagyok mindennel, pedig mikor hallgatok, akkor igazán nagy bajban vagyok. „Vagy haragszik, vagy beteg, vagy talán nem is szeret...”, igazán illik rám, mikor senki nem tud szóra bírni, csak találgatni tudjátok, mi lehet a problémám. Sokszor én sem tudom, mit akarok. Lehet, szeretetre vágyom, több törődésre? Igen, az igazán jó fej is igényli az odafigyelést, nem csak az, aki az asztalt csapkodja, az is, aki csendben tűri, ha valami bántja.

Szeretek a dolgok végére járni, mert csak akkor oldódnak meg a konfliktusok, ha tisztázzuk az indítékokat. Úgy gondolom, csak az nevet, aki utoljára nevet, ezért „jól vigyázz, hogy ne hibázz”, mert én csendesen ölő méregként fogok kölcsönpoharat visszaadni. Ha te vulkán vagy, én csendes folyam, ha te háborgó tenger, én mentőhajó, így igyekszem fenntartani a békét és az egyensúlyt körülöttem. Ezért te soha nem látsz őrjöngeni, gyötrődni és zsörtölődni, az ilyen dolgokat csak magamban teszem, és nem csak most, az ünnepek ideje alatt, hanem mindig. Ezért van számomra minden nap karácsony. De ha ti nem lennétek, kedves szeretteim, nem is lenne ünnep az ünnep.

Csákány Zsuzsanna