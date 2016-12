Jókedvű hét a Colan-iskolában

Városnéző séta, verseny is zajlott a vajdasági (magyarkanizsai) diákokkal közösen

A Nicolae Colan Általános Iskola alapításának 22. évfordulója alkalmából december 6-a és 10-e között iskolanapokat tartottak az oktatási intézményben, oly módon, hogy az kellemes élményt jelentsen a résztvevők számára. Ez alkalommal a szerbiai testvériskola diákjait is vendégül látták, és bevonták a játékos ismeretszerzés örömteli folyamatába.

Az iskola névadójának napján (azaz 6-án) ünnepi műsort adtak elő a diákok magyar és román nyelven az iskola közösségének és a meghívott vendégeknek, majd megkoszorúzták az intézmény udvarán levő Colan-mellszobrot.

December 7-én megérkezett a magyarkanizsai testvériskola küldöttsége, 3 tanár és 17 diák, utóbbiakat a colanos tanulók családjainál szállásolták el. Csütörtökön Büszke vagyok iskolámra címmel előadássorozat zajlott, amelynek keretében a házigazdák és a vajdaságiak mellett a Gödri Ferenc és az Ady Endre Általános Iskolák diákképviselői is felléptek, akik ismertették a közönséggel iskolájuk történetét, illetve vetített bemutatókkal bizonyították, hogy miért is büszkék arra. Ezt megelőzően még a Waldorf-osztályok zeneelőadását is meghallgathatták.

Pénteken rendhagyó órák zajlottak, amelyeken részt vettek a vajdasági diákok is, őket is városismereti versenyre vitték Sepsiszentgyörgy központjába, ahol vegyes (magyar, román és szerbiai diákokból álló) csapatoknak kellett feladatokat megoldaniuk. Az Evilági együttes koncertje után délben sporttevékenység zajlott: a tavalyi, Iskola másként hét óta nagy sikernek örvendő kötélhúzáson és zsákbanfutáson mérték össze erejüket és állóképességüket a diákok.

A negyedikes osztályokban a gyerekek izgatottan várták azokat az óvodásokat, akik ősszel beülnek majd az ő helyeikre, azaz előkészítősök lesznek. Több csoport is átjött a szomszédos Pinocchió-óvodából, és mivel ez nyílt napon történt, néhány szülő is végignézte a közös órát, amely igencsak igénybe vette a gyermekeket, ennek folytán a tanítónőt is.

A jókedvű hetet a szombati megyenéző kirándulás zárta: a 84 colanos diák és a vendégek meglátogatták a csernátoni és a kézdivásárhelyi múzeumot, a Csiszár-fürdőt, de a csúcs a Szent Anna-tavi óriási hógolyócsata volt, amely a fiúk és lányok között alakult ki. Mindezeken túl a befogadó családokkal együtt is több közös program zajlott délutánonként, így bizonyára emlékezetes napok maradnak ezek minden résztvevő számára.

Szonda Kinga, Bodor Tünde