Legelők tavalyi áron

A miklósvári gazdákat össze kell hívni, hogy lépjenek legelőügyben.

A polgármesteri hivatal tulajdonában levő legelők bérbeadásának feltételei is a baróti helyi tanács asztalára kerültek annak múlt heti ülésén. A legelőket árverés útján adják bérbe a jelentkezőknek, azonban a kezdő kikiáltási ár megszabása már a tavaly is vitákat eredményezett, és ezúttal sem ment minden simán.

Lázár-Kiss Barna polgármester most is azt fogalmazta meg, hogy számára a mezőgazdasági igazgatóság által közölt bérleti díjak a mérvadóak, amiken helyileg nem lehet változtatni. Ám volt, aki úgy vélekedett (például Pál-Szilágyi Zoltán RMDSZ-es tanácsos), hogy a mezőgazdaság az az ágazat, ahol előre nem lehet pontosan számolni, és valójában senki sem, még a mezőgazdasági igazgatóság hivatalnokai sem tudják megmondani, hogy egy adott díjszabással végül is ki jár jobban: a tulajdonos vagy a bérlő. Incze István úgy vélte, a bérleti díjat a legelőn termett zöldtömeg függvényében kellene megállapítani, Nagy István pedig azon az elven volt, hogy igazgatóság árait csupán ajánlásnak kellene tekinteni.

Azt mindenesetre leszögezték, hogy már a tavaly is próbáltak a helyi gazdáknak kedvezni – az első árverésen például csak ők vehetnek részt –, ennek ellenére a miklósvári legelőtestekből egyet sem, a felsőrákosiakból is csak kettőt sikerült kiadni. Miklósvárral kapcsolatban ráadásul több kérdés is felmerült. Először a falufelelős, Vajda Irén érdeklődött, miért a nagy különbség a Cseretető és a Makkoskert bérleti díjának tervezett kikiáltási ára között (720, illetve 440 lej/ha). A polgármester, miután közölte vele, hogy ezek a megye által kiküldött árak, megkérdezte tőle, hogy hol fog a falucsorda legelni, ha idén sem vesznek bérbe a miklósváriak legelőt?

A polgármesteri hivatal álláspontja alapján elhangzottak szerint ugyanis azt lehetett leszűrni, hogy bár tavaly a miklósváriak nem vettek bérbe tanácsi legelőt, azokon mégis legeltetést folytattak.

– Ingyen nem legeltethet senki. A miklósvári gazdákat össze kell hívni, hogy valamit lépjenek ez ügyben, mert idén egészen biztos, ellenőrizni fogjuk a legeltetőket, és törvénytelenség esetén büntetéseket fogunk kiszabni – mondta Lázár-Kiss.

Kotecz Attila felsőrákosi tanácsos javaslatára, miszerint mégis jó lenne a tavalyi legelőáraknál maradni (azok 436 és 680 lej között voltak hektáronként), ötperces tanácskozási szünetet kért az RMDSZ-frakció, utána pedig módosítva az eredeti határozattervezetet, javaslatát helybenhagyták, a megjegyzéssel, hogy ha lesz legeltetési üzemterv, újratárgyalhatják az árakat.

Böjte Ferenc