Nem volt veszett a róka

A befogott róka: súlyosan sebesült, azért nem menekült el

Mint arról már beszámoltunk, február 19-én Sepsiszentgyörgy központjához közel befogtak egy rossz bőrben lévő, törött lábú, bordájú, rühös rókát. Hétfő reggelre az állat elpusztult. Az eset apropóján dr. Sikó Barabási Sándor megyei főállatorvos az éppen zajló kutya- és macskaoltási kampányuk eredményeiről is beszámolt.

A megyeszékhelyen befogott rókát autó üthette el, ugyanis boncolás során a törések mellett az is kiderült, hogy a szegény pára lépe is leszakadt.

Dr. Sikó érdeklődésünkre még akkor kifejtette, hogy számos, jóval korábbi jelzés érkezett be hozzájuk egy „városlátogató” rókáról, így abban az esetben, ha ugyanarról az állatról van szó, kevésbé valószínű, hogy veszett legyen, hiszen fertőzés esetében pár hét alatt már elpusztult volna.

– Megérkeztek a laboreredmények: nem volt fertőzött a befogott róka – tájékoztatott tegnap a megyei főállatorvos.

Az esettel kapcsolatosan dr. Sikó vészharangot is kongatott a kutyák, macskák veszettség elleni oltása apropóján, hiszen számos gazda hanyagolja, netán egyenesen megtagadja a törvény által is kötelezett oltásokat: a be nem oltott állatok pedig ketyegő bombák.

– Jelenleg a macskák 12%-át, a kutyák 72%-át oltottuk be Háromszéken. Az akció folytatódik, akik visszautasítják az oltást, azokat bírságoljuk (a büntetés 600-tól 1200 lejig terjed) – hangsúlyozta.

Arra a kérdésünkre, hogy volt-e példa már bírságra, dr. Sikó részletezte, hogy csak figyelmeztetésig jutott el a dolog, hiszen a gazdák, amikor meghallották a bírság összegét, mégis beoltatták a kedvenceiket. Az eddigi tapasztalatokból az is kiderült, hogy megyénkben a legtöbben Szitabodzán és Kovásznán utasították vissza eddig a kutyák, macskák veszettség elleni beoltását.

Tinca Teddy