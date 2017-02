Népszerű a Tattoo Show

A cikkhez kapcsolodó képek:

Legalább háromszázan voltak kíváncsiak Sepsiszentgyörgy első Tattoo Show-jára, ahol szinkrontetoválás folyt hét kemény férfin. Ők hajlandók voltak órákig szenvedni azért, hogy álmaikat, gondolataikat testükön hordhassák, lássák és láttassák.

A Hostelben tartott rendezvény ugyanakkor verseny is volt, a legművészibb tetkó kivitelezőjének a sepsiszentgyörgyi Tibodi Pétert látta a zsűri. Pál Hunor és Bálint László elmondták, azért vágtak bele a szervezésbe, mert ilyen jellegű rendezvény még nem volt a városban, ők maguk is fanatikusai e művészetnek, ezért toborozták, főleg Székelyföldről a hivatásos és amatőr tetoválókat. Mindenkinek saját stílusa van, saját árképzéssel dolgozik, legyen lehetőségük válogatni az érdeklődőknek – gondolták.

Még be sem rendezkedtek a meghívott tetoválóművészek, már két idősebb hölgy kopogtatott, a sminktetoválás felől érdeklődtek, ezt azonban inkább erre szakosodott kozmetikusok művelik, mert egyéb ismereteket is megkíván (például az arcformához kell alakítani a szemöldököt). Egyébként azonban túlnyomóan férfias hobbi a tetoválás (készítése és viselése), ahogy egyikőjük megfogalmazta, olyan, mint a drog: mindenki függővé válik, és egyre nagyobb testfelületet töltenek be a sokszor igen eltérő stílusú rajzok.

Az egyik srác alkarján maori mintát láttam, a víz, a szél, a hullámok, a cápafogak alkották az elemeit, de hordozója spiritualitását a félig koponya, félig női arc is tolmácsolta. Fábian Attila szerint ez a jó és a rossz, illetve az evilági és túlvilági élet kapcsolatát is jelképezi. „Amíg van szabad hely, addig nem állok le, az szóba se jön, hogy valaha töröltetném” – mondta, s azt is elárulta, megközelítőleg 4000 lejre tetováltatott eddig. A rendezvényt a The Crazy Plumbers együttes koncertje zárta. <<

A tetoválóművészek szenvedő alanyainak 5-6 órát kell bírniuk a fájdalmat.

Bodor Tünde