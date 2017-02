A kisebbségi jogok próbája

Az anyanyelv- és szimbólumhasználat rendezése lesz az első próbája, hogy működik-e az RMDSZ és a kormánykoalíció közötti parlamenti együttműködés, jelentette ki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor szövetségi elnök. Elmondta, létezik egy B és C terv is arra az esetre, ha a PSD-ALDE koalíció nem tartja be ígéreteit, de ezekről csak akkor érdemes beszélni, ha az A csődöt mond.

Kelemen Hunor hangsúlyozta, alig most kezdődött ez az együttműködés, a költségvetés kapcsán volt egy „nagyon fontos és jó tárgyalás”, ahol elfogadtak egy „csomó mindent”, amit az RMDSZ kért, a héten pedig a frakcióvezetők fognak egyeztetni az elkövetkező időszak feladatairól. Az RMDSZ-nek lesz néhány törvénytervezete a nyelvhasználati és a szimbólumhasználati kérdések rendezése érdekében, hiszen sok tapasztalat gyűlt fel arról, hogyan értelmezik félre a törvényt, emelte ki a szövetségi elnök. És akkor majd kiderül, hogy az együttműködés működik-e vagy sem.

Kelemen elmondta, a törvénynek egyértelműen ki kell mondania, hogy hány százalékos küszöb fölött kötelező a magyar nyelv használata, és az alatt pedig lehetséges, ha az önkormányzat úgy dönt. És nem csak a helységnévtáblákra, hanem az utcanév- és közlekedési táblákra is vonatkozik, minden olyan feliratra, ami azon település területén van, ahol a jogszabály érvényes, illetve különböző hivatalokon belül, beleértve a dekoncentrált intézményeket is. Az RMDSZ úgy döntött, hogy a prefektúrát külön kezelik, hogy ne legyen értelmezésre lehetőség, fűzte hozzá a szövetségi elnök, aki szerint a tervezet kitér a különböző formanyomtatványokra is.

„Úgy gondolom, hogy március végéig el tudjuk készíteni a törvénytervezeteket, és ez lesz az első próbája a pudingevésnek, ami a kisebbségi jogokat illeti”, nyomatékosította az RMDSZ elnöke.

(ke)