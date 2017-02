Indul a „zöldnyesés-járat”

Összesen 260 köbméter, díszeitől megfosztott karácsonyfát dobtak ki február végéig a sepsiszentgyörgyi lakosok – tudtuk meg Máthé Lászlótól, a Tega Rt. köztisztasági vállalat vezetőjétől. Az elhordást lezárták, bár még mindig látni a kukák mellett egy-egy kirakott örökzöldet.

Mifelénk január 6-a után kezdik eldobni a díszeitől megfosztott karácsonyfákat. A köztisztasági vállalat ezeket utánfutós járgánnyal szállítja el, beaprítja, és az Energia utcában lévő telephely garázsainak fűtésére használja.

– Február végén lezártnak tekintjük a karácsonyfa-elszállítást, ennek ellenére tudatában vagyunk annak, hogy néhol még márciusban is kidobnak párat. Pénteken is értesítettek az egyik helyi templomból, hogy most szabadulnak a karácsonyfától, elvihetjük. Idén 260 köbméter fát már begyűjtöttünk, ez bő 20%-kal több, mint a tavalyi eredmény – magyarázta Máthé.

Kiderült, ez a számbeli növekedés nem föltétlenül jelenti azt, hogy több fenyőfát vágtak ki, vagy vásároltak volna tavaly a megyeszékhelyiek. Régebb paszulyt kitámasztani is felhasználták, a gyermekek kardokat készítettek belőlük. Decemberben azonban nagy számban jelentek meg olyan vastag törzsű fák, amelyekből már egyik előbb említett eszköz sem készíthető, no meg volumenben is nagyobbak.

Az ügyfelek a 0267.310.123-as telefonon ezután is értesíthetik a vállalat munkatársait, ha méretesebb fenyőtől akarnának megszabadulni. Ugyanakkor hamarosan beindulnak a „zöldnyesés-járatok”, a porták elé kirakott ágnyesedéket a Tega járművei díjmentesen elszállítják, amennyiben annak mennyisége nem feszegeti a jóérzés határait.

Tinca Teddy