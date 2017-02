Megszüntetnék a viszályt

Diákok a Gaál Mózes-iskolában. Volt szülő, akinek nem tetszett a baróti állapot és Bardocra vitte taníttatni gyermekét

A baróti óvoda, az általános iskola, valamint a líceum igazgatói is részt vettek a tegnapi baróti ta­nács­ülésen, melyen néhány szóban vázolták elképzeléseiket az intézmények további működésével kapcsolatban.

Mint ismeretes a Gaál Mózes Általános Iskolában és a Baróti Szabó Dávid Líceumban is igazgatóváltás történt a közelmúltban: ezzel kapcsolatosan Lázár-Kiss Barna polgármester úgy fogalmazott – örvend, hogy fiatalok vezetik az intézményeket, és reméli, velük is ugyanolyan jó lesz a polgármesteri hivatal együttműködése, mint volt a korábbi igazgatókkal.

Ebbéli reményüknek maguk az igazgatók is hangot adtak, és rámutattak néhány orvoslásra váró gondra is. Bán Annamária, az általános iskola igazgatója többek között elsődleges célként határozta meg a jelenleg Bardocon tanuló baróti diákok visszacsábítását a helyi iskolába, és a megfelelő munkalégkör kialakításának fontosságáról is szólt.

Cristian Claudiu, a líceum igazgatója kifejtette, bár megbízatása csak augusztus végéig szól, ebben az időszakban mindent megtesz azért, hogy a diákok az igazgatói személycseréknek, ideiglenes állapotoknak ne lássák kárát. Úgy vélte, kézbe kell venni a líceum és az általános iskola közötti ellentétek megoldásának gondját is.

Böjte Ferenc