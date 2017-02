Javításokat végeznek

Nem kevesen voltak azok, akik a női kosárlabda Román-kupa kapcsán felemlegették, hogy a „csúcs kosárlabda” jó avatója lett volna a 3000 férőhelyes Sepsi Arénának, annál is inkább, mert arról volt szó, hogy 2016 novemberében elkészül. Elkészült – de még sincs kész.

– Két dolgot tisztázzunk – mondta el megkeresésünkre Antal Árpád megyeszékhelyi polgármester. – Először, a szerződéses határidő mindig is 2017 márciusa volt, és nem tavaly november. Hogy az építő tett egy ilyen vállalást, hogy esetleg határidő előtt elkészíti, az egy dolog, de valójában még mindig határidőben van. A másik, legalább ennyire fontos, hogy a kivitelezőnek nem az önkormányzattal, hanem a beruházási ügynökséggel van szerződése, ez jó, mert a pénz legnagyobb részét is ők adják, viszont rossz, mert beleszólni nem tudunk, mert mi tulajdonképpen a haszonélvezők vagyunk – tette hozzá a polgármester.

Az Aréna tulajdonképpen elkészült, állítja Antal. Jelen pillanatban azoknak a hibáknak a kijavítása folyik, amiket felfedeztek, és amelyek elhárításához ragaszkodtak, mert tudják, ha egyszer átvették, akkor utólag hiába tesznek panaszt. – Ismerve a honi körülményeket, így sem rossz eredmény, hogy másfél év alatt sikerült egy ekkora beruházást megvalósítani – mondta.

A polgármester nem kívánt jóslatokba bocsátkozni, hogy mikor lesz használható az Aréna. Azt mondja: annak is örvend, ha azokat az ígéreteket be tudja tartani, amelyek többé-kevésbé rajta múlnak, olyat, ami gyakorlatilag nem az ő asztala, nem „vállal be”. Meglátása szerint „akár az is előfordulhat”, hogy a terveknek megfelelően, márciusban tényleg átadják az új sportcsarnokot.

Erdély András