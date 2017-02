Március 30-ig minden elmaradt támogatást megkapnak – ígérte meg György Ervin, az APIA aligazgatója

Mintegy 100 helybeli gazdának nyújtott jó alkalmat az tájékozódásra, kérdezésre az a gazdatalálkozó, amelyet a szarvasmarha-tenyésztők egyesületének elnöke, Ötvös Mózes és Gidófalva község polgármestere, Berde József hívott össze tegnapra a helyi kultúrotthonba.

A gazdák György Ervinnek, a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) aligazgatójának, Szakáll András vidékfejlesztési, Sikó-Barabási Sándor állategészségügyi és Könczei Csaba mezőgazdasági igazgatóságok vezetőinek, valamint Fejér László Ödön szenátornak tehették fel kérdéseiket.

Elöljáróban Ötvös Mózes a „funkcióért ölni képes parlamentereknek”, a „széthúzó gazdáknak”, sőt még Brüsszelnek is üzent, amiért sokallták a hazai gazdáknak juttatott támogatást. „Mi vagyunk valakik Romániában, minket nem lehet megkerülni” – mondta, majd átadta a szót György Ervinnek. Abban a kérdésben mindketten egyetértettek, hogy legalább olyan jó évet szeretnének, mint a tavalyi, amikor – jókora késésekkel ugyan – szinte annyi pénzt osztottak szét a megyében, mint amennyi a megye egész éves költségvetése: a támogatások végösszege 160 millió lej, a megye büdzséje 180 millió.

György Ervin szerint még kevés a konkrétum, de remélik, hogy az ágazat minisztere, Petre Daea karakán lesz, és tartja a menetrendet, amely szerint március 1-jén megkezdik az igénylések átvételét a hivatalokban, és május 15-re be is fejezik. Felhívta a figyelmet arra, hogy a birtoklevelekben szereplő földterületek besorolásának egyeznie kell a valósággal, hanem a gazdák pénze bánja az eltérést, de a trágyatárolókat is szigorúbban ellenőrzik a következő periódusban. A kényszervágások határidőn túli (10 nap) bejelentése az állategészségügyi igazgatóságnál is a szigorúan büntetendő kategória – sorjázta a felkiáltójeleket.

Könczei Csaba Szakáll Andrással együtt arra hívta fel a jelenlevők figyelmét, hogy a kényszervágások elvégzésére kisvágóhidakra lehet pályázni akár egyénileg is, uniós szinten pedig a családi gazdaságok korszerűsítésére, és fiatal gazdáknak 100%-os, azaz önrész nélküli támogatások hívhatóak le. A megye egyébként jól áll a lehívott pályázati pénzek tekintetében, 6 millió euróval lettünk gazdagabbak közösségi szinten a múlt évben – tudtuk meg.

Fejér László Ödön szenátor először találkozott a gidófalvi gazdákkal, de megosztotta velük a kézdiszéki tejszövetkezet háromszékivé bővítésének tervét, melybe bevonják a helyi állattartókat is. Sikó-Barabási Sándor arról számolt be, hogy az orvosok március 1-től elkezdik a megyei állatállomány felleltározását, a gazdák figyeljenek a papírok és a valóság közelítésére éppúgy, mint a kutyák vagy a tyúkok oltására. Előbbieket a veszettség ellen kell védeni, és ez első alkalommal is potom költség (30 lej), ismétléskor már csak 5–10 lej, a macskáké, mert őket is oltani kell, még ennél is kevesebb. A tyúkok álpestis ellen kapjanak vakcinát, ennek költsége 1 lej szárnyasonként, ellenkező esetben a kór elviheti az állomány akár 80%-át is – mondta.

A mindennapok gondját enyhítendő az iskolások vidám jelenetet adtak elő, majd közös ebéd zárta a gyűlést.

Bodor Tünde