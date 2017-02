A kutyáktól sem félnek

A megmarcangolt tetemből alig lehet ráismerni, hogy az egy kecske volt

Hétfőn este, 20 és 21 óra között medve garázdálkodott a felsőcsernátoni Réti Károly gazdaságában, ahol három juhot és két kecskét pusztított el.

A kárvallott elmondása szerint a vad hosszabb ideje ólálkodott már az állatai körül, bár nem tudja pontosan, hogy ugyanarról a medvéről van-e szó, vagy többeknek is fáj a foguk a húsra. A tél folyamán sem szűnt a fenyegetettség, végül tegnapelőtt este megtörtént az, amitől tartottak: a medve rá se hederítve arra, hogy szinte „annyi kutya, ahány állat”, több jószágot széttépett.

A kárfelmérés tegnap az előírt procedúra szerint zajlott. Ugyanennél a gazdánál tavaly ilyenkor is hasonló eset történt, és szerencsésnek mondhatja magát az állattartó, hiszen már meg is kapta a kártérítést.

Vele ellentétben azok, akiknek növényi kultúráiban okoztak hatalmas veszteséget a vadak, mindez­idáig nem kaptak egy vasat sem – tudtuk meg Bölöni Dávid polgármestertől. Az elöljáró szerint az állandó fenyegetettségből fakadó nagy pszichikai nyomást nehéz elviselni a falusiaknak, hiszen nyáron is megtörtént az, hogy sűrűn lakott részekre merészkedett be a medve, kárt is okozott bőven, de már szkeptikusak a gazdák, nem jelentik az eseteket, mert nem reménykednek a kártérítésben.

B. T.