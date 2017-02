Két hét alatt diploma

Megszerezte a munkaerő-foglalkoztatási hivatal azt a jogot, hogy két hét alatt bizonyítvánnyal is elismerje azoknak a személyeknek a tapasztalati tudását, akik azt nem tudják diplomával igazolni. A jelentkezőknek elméleti és gyakorlati próbán is kell bizonyítaniuk, és ajánlást kell hozniuk előző munkahelyükről, munkaadójuktól (akár külföldről is). A cégek elsősorban eladók képzését kérik a hivataltól, a turisztikai szezon közeledtével szakácsokra és más közélelmezésben foglalkoztatott személyzetre is szükség lesz, mondta Kelemen Tibor munkaügyi igazgató sajtótájékoztatóján.