Jár, de nem jut

Harmadik éve csökken a téli munkanélküliség – tájékoztatott Kelemen Tibor, a Munkaerő-foglalkoztatási Hivatal igazgatója. A cégek már nem bocsátják el olyan könnyen az alkalmazottakat, de a függőség kölcsönös. Viszont a minimálbér kötelező emelése miatt nem kizárható, hogy ez a tendencia megváltozik.

Míg 2015-ben a januári munkanélküliségi mutató 6,83%-os, 2016-ban 5,48%-os volt, idén csak 5,12%-os, ez 4523 személyt jelent, akik közül csak 833-an részesülnek támogatásban. Nem voltak tömeges elbocsátások az utóbbi időben, de nem hivatalos forrásokból már tudni, hogy a posta átszerveződik, az onnan elbocsátottaknak viszont jár a végkielégítés. Márciusban, az elmúlt évek trendje szerint, már nő az alkalmazások száma, most a minimálbér emelése szólhat közbe. Kis cégeknél különösen gondot jelenthet a különbözet előteremtése, kell egy-két hónap, míg eldől, elbocsátásokra kényszerülnek vagy sem – vélte borúlátóan az igazgató. Uniós pénzforrások híján a hivatalban is kevesebb tanfolyamot terveznek, mint tavaly, 900 helyett csak 600 személyt vonnak be a 40 képzésbe.

A bizonytalanság még jobban érintheti azokat a cégvezetőket, akik a munkaügyi minisztérium által tavaly december 3-i hatállyal életbeléptetett, foglalkoztatottságot növelő támogatások valamelyikét szeretnék igénybe venni frissen végzettek, 45 év felettiek, nyugdíjhoz közelállók, iskolaelhagyók alkalmazásakor. A szubvenciók ugyan járnak, de pénz nincs a kiutalásukra. Ha meglesz a költségvetés, akkor sem lehet visszamenőleges hatállyal alkalmazni, tehát addig a 240 Kovászna megyében érintett vállalkozó saját zsebből fizeti az alkalmazottat – világlott ki a rendszer rendszertelensége a Kelemen Tibor által elmondottakból.

Bodor Tünde