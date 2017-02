Évet értékelt Kiss József

Kiss József: alaptalan feljelentésekkel nehezítik a visszaszolgáltatást

Zágon község önkormányzata jó évet zárt a megvalósítások terén, azonban Kiss József polgármester továbbra is fájlalja, hogy nem sikerült véglegesíteni a területek visszaszolgáltatását, de mint mondta: hiába a feljelentések, ő azon dolgozik, hogy a zágoni ember visszakapja jogos tulajdonát.

– Milyen megvalósításokra büszke az elmúlt évből?

– Ami kiemelendő, hogy bár 2017 közepéig kellett volna befejezni a szennyvízhálózat létesítését Papolcon, mi erre már 2016 őszén pontot tettünk, ezért idén tavasszal megkezdődhet a házak csatlakoztatása a rendszerre. Szintén Papolcon megépítettük az ortodox ravatalozót. Zágonban 3 kilométer aszfaltot öntöttünk. Zágonban megoldottuk a teljes közvilágítást. Gondoskodtunk a polgármesteri hivatal munkagép-arzenáljának bővítéséről, és földgyalut vásároltunk a GAL Progresión keresztül. Sikerült sürgősségi rendelettel rehabilitálnunk a Zágon-patakon átívelő Duka-hidat. Aztán ott vannak még megvalósításnak a mindennapi karbantartások: ablakcsere az iskolában, művelődési házban, polgármesteri hivatalban. Sikernek könyvelem el, hogy az önkormányzat régi pénzben 14 milliárd lejes jövedelmet hozott össze az erdőkből, és ezt a pénzt fejlesztésre, karbantartásra tudjuk fordítani.

Több mint 130.000 lej értékben sikerült garázsokat építeni az önkormányzat tulajdonában levő gépeknek (tűzoltóautó, kotró-markológép, önjáró földgyalu, mikrobusz).

– Mi az, amit negatívumként tapasztalt az elmúlt évben?

– Sajnos, a 18 éves polgármesterségem alatt sem sikerült megoldani a területek teljes körű visszaszolgáltatását. Zágon község tulajdonát képezi 12 hektár erdő, aminek legelővel együtt is még mindig csak felét tudtuk visszaigényelni, ugyanis az az őszinte igazság, hogy a Romsilva és a prefektúra bürokratikus játszmákkal nehezíti a folyamatot. Szomorú, de olyan eset is volt, hogy végleges törvényszéki döntés igazolta a község jogos tulajdonát, mégis belekötöttek a hatóságok. Ugyanez a helyzet a magánszemélyek részéről történő visszaszolgáltatással, a tulajdonjogok tisztázásával is. Nekem egyik célkitűzésem, hogy a területek tulajdonjoga tisztázva legyen, csakhogy a procedúrát nehezíti, hogy sok személynek zsebszerződése van, vagy épp nem teljesek a hivatalos akták. A helyi bizottság elküldi a prefektúrára az igénylést, ott azonban nem tartják be a harminc napos határidőt, hanem hónapokon át nyújtják a folyamatot. Aztán vannak, akik alaptalanul feljelentenek, mint Kelemen Gyula, Székely Domokos és Kertész Sándor zágoni állattenyésztők, akik pár hónapja kihívták a DNA-t és az ANI-t, de én akkor is elmondtam, és most is: nem voltam s nem is vagyok bűnvádi eljárás alatt. Én nem magamért, hanem a községért harcolok, mert azt szeretném, ha a zágoni ember visszakapná azt, ami az övé.

– Milyen tervei vannak az idei évre?

– Elkészítettük a papolci vízhálózat létesítésének tervét, és értesüléseim szerint február végén megjelenik a kiírás, amikor is rögtön letesszük a pályázatot a kivitelezés finanszírozására. Zágonban annak idején nekikezdtünk a víz- és szennyvízhálózat létesítésének, és 45 százalékban befejeztük, főleg a főúton, a továbbiakban a mellékutcákban bővítenénk ezt, majd aszfaltot öntenénk ezekre a szakaszokra.

A GAL keretében szeretnénk egy konditermet létesíteni a sportpálya közelében, ugyancsak pályázat útján játszóteret építenénk Zágon központjában, valamint új épületet az erdészeti hivatalnak. Teljes közvilágítást szeretnék Papolcon, tehát ezen is dolgozni fogunk, és még ott a tömérdek munka, a mindennapi teendők, karbantartások, zöldövezet gondozása stb., ami a községfejlesztés részét képezi.

Nagy Sz. Attila