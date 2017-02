Nagyvonalú cégek hitegetnek

Gyógyszert legjobb orvossal felíratni. Képünk illusztráció

Táplálékkiegészítőket forgalmazó cég hívott fel telefonon a napokban több lakost a megyénkből, és a hívott felek megrökönyödve vették tudomásul, hogy a hívók minden adatukkal rendelkeztek! Olvasói bejelentések alapján utánakérdeztünk, mi történik.

Noha a direkt marketing, azaz a hívogatós eladás bevált módszer, az emberek zaklatásként élték meg, hogy igen rámenősen próbálták rájuk tukmálni a borsos árú pirulákat, amelyeket nagy tételekben árulnak (azaz kettőt-hármat összecsomagolva), s közülük a legolcsóbb ára is 130 lej. Természetesen elsősorban az öregeknél volt sikerük, a célcsoportjukat is ők alkotják, hiszen egyenesen rákérdeznek, van-e öreg a családban, mert nekik a legfontosabb a „karbantartás”, állítják.

Az általunk megkérdezett patikák nem ismerték a céget, ami önmagában nem bűn, hiszen az újonnan érkezők is labdába rúghatnak, mégis gyanús, hogy olyan termékekből, mint amit ők, a telefonálók kínálnak 1+1, 1+2 tálalásban (azaz 1 fizetős, 1 ingyenes, vagy esetleg 2), még a híres márkás gyártók termékei is negyedannyiba kerülnek. Tehát akkor is magasabb árat fizetünk a piacinál, ha reálisan felszámoljuk minden doboz pirula árát, amelyeknek minősége gyakorlatilag ellenőrizhetetlen.

Bodor Tünde