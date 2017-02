A helyi nem egyszerű!

Dr. Nistor Laura (balról): a helyi termék enyhe ártöbbletét még megmagyarázzák maguknak, és elfogadják a vásárlók

Pénteken este a sepsiszentgyörgyi Orchidea rendezvényteremben mutatták be annak a vásárlói szokásokra és elvárásokra vonatkozó felmérésnek az eredményeit, amelyet a Háromszéki Közösségi Alapítvány elsősorban azzal a céllal rendelt meg, hogy a helyi gazdaságot céltudatosan erősítse.

A Sapientia egyetem előadói, dr. Nistor Laura docens és dr. Telegdy Balázs tanársegéd által végzett tanulmányok sok érdekes és meglepő tanulságot kínáltak. Elhangzott, végső soron a játszmának két nyertese kell, hogy legyen: a virágzó vállalkozások a helyi munkavállalók jólétére is kihatnak.

A vásárlói szokásokat online kérdőíves és fókuszcsoportos módszerrel kutatták. A zömükben városi és magyar, de minden korosztályt képviselő fogyasztók válaszaiból az derült ki, helyi terméken elsősorban élelmiszert értenek, hol­ott a szolgáltatások sem zárhatók ki ebből a körből. A kisjövedelműek – főleg alapélelmiszerekből – túlnyomóan helyi terméket választanak (jellemzően falun), a városiaknál az is fontos szempont, hogy mindent egy helyen megvásároljanak, ebben az esetben azonban a bevásárlókosárban nyilvánvalóan kevesebb a helyi termék.

Nagyon sok feltétel, illetve elvárás összekapcsolódik a helyi termék fogalmával, elsősorban az, hogy helyi bejegyzésű cég állítsa elő, helyi alapanyagokból, itteni munkaerővel dolgozzon, termékeit (avagy szolgáltatásait) itt értékesítse, itt adózzon, de meglepő módon az is, hogy társadalmi felelősséget vállaljon a helyi közösség életében. A cégvezetőktől pedig elvárják, hogy ők maguk se Brassóba járjanak bevásárolni a trendnek engedve. Minél inkább vonatkoztatják a vásárlók a nagyobb, térségi vállalkozások termékeire a fogalmat, annál inkább észlelhető a bizalom csökkenése is.

A bizalom tehát az, ami elkötelezi a vásárlót egy termék mellett, és azt illik is megtartani, mert sokan számoltak be arról, hogy miután egy reklámmal felfuttatott árut megkedveltek, az veszített minőségéből. A fogyasztást gátló tényezők lehetnek a termékekre vonatkozó információhiány, nehezebb elérhetőség, ezért sokan igényelték, hogy első látásra is jól megkülönböztethetően jelezzék az üzletekben a helyi termékeket, esetleg legyen egy külön kereskedelmi egység, ahol ilyent árulnak, vagy egy védjegy, amely egyértelműsíti, hogy vásárlásunkkal a helyi gazdaságot erősítjük. Továbbá akciókat, termékmintákat, kóstolókat, és minden csatornán több információt kívánnak a fogyasztók, azaz szórólapot, audio­vizuális eszközökön folyó kommunikációt, weboldalt, reklámokat, offline és online katalógusokat, termékbemutatókat, kiállításokat. A már említett csalódottság okán azt is igénylik, hogy a minőségre vonatkozó vásárlói visszajelzéseknek legyen eredménye.

A HKA felkérésére Toró Attila reklámgrafikus már meg is alkotta azt a védjegyet (lásd a kis képen), amelyet hamarosan a helyi vállalkozások és termékek jól látható módon „viselni” fognak, a kommunikációs stratégia további elemein, lépésein most dolgozik a szakértői csoport.

Bodor Tünde