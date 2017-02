Szorgos diákok

A Tega Rt., a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség és a Kovászna Megyei Környezetvédelmi Hivatal a bukaresti CCR Logistics Kft.-vel közösen tavaly októbertől elindította az egész tanévben tartó Hulladékgyűjtési bajnokság című versenyét. Az első körben a legtöbb elektromos hulladékot és szá­raz­elemet – 588,6 kg-ot – a Baróti Szabó Dávid Líceum IX. D- környezetvédelmi szakos osztálya gyűjtötte össze. Egyed Emőke, aki nemrég a baróti Zöld Ifjak Környezetvédelmi Egyesület elnöki tisztségét vette át, lapunknak elmondta, irányítása mellett a baróti líceum diákjai jelenleg is gyűjtik ezeket a típusú hulladékokat, céljuk a vetélkedővel az is, hogy a fiatalok környezetvédelem iránti érdeklődését előremozdítsák. A versenyre 19 oktatási intézmény nevezett be, az első fordulóban a használt lámpatestek kategóriában különdíjat kapott az ugyancsak baróti Gaál Mózes Általános Iskola VII. C osztálya is, ők 103,2 kg ilyen típusú hulladékot gyűjtöttek.