Jobb, mint a tavalyi

Fejér László Ödön szenátor szerint a költségvetést még ebben a hónapban leoszthatják mind a megyei tanácsoknak, mind a településeknek

Kedden fogadta el a kormány az idei költségvetést, ennek kapcsán Fejér László Ödön RMDSZ-es szenátortól érdeklődtünk, miként áll Székelyföld és azon belül Háromszék szénája. Kiderült: a költségvetés jobb, mint a technokrata kormány idején, több pénz jut a vidékünkre is.

Az erdélyi autópályákra tízmilliárd eurós különféle beruházásokat irányoztak elő a büdzsében, míg tavaly, a technokrata kormány regnálása alatt erre nulla összeget szántak, ráadásul ezek mellett elérték, hogy a fizetések és a nyugdíjak emelkedjenek, érvelt a szenátor.

– Az RMDSZ azért szavazta meg a költségvetést, mert több olyan eleme van, ami a szövetség programjában szerepel. Egyik fő célkitűzésünk az erdélyi infra­struktúra fejlesztése volt, és erre jelentős összeg van a költségvetésben elkülönítve – fejtette ki, hozzátéve, szerinte idén Nagyszebenig elkészül az autópálya, továbbá pénz van elkülönítve a Brassó–Szeben szakasz tervezésére, ami már érinti a székelyföldieket, ez a rész elviekben 2020-ra készülne el.

Szintén fontos dolog, hogy az RMDSZ nyomatékosítására a kormány egymillió lejjel többet adott a székelyföldi megyéknek útjavításra, úgy, hogy a tavalyihoz képest eleve egymillióval több szerepelt a tervezetben, tehát Háromszék kétmillió lej többlettel gazdálkodhat ilyen téren. Amint arról a tegnapi lapszámunkban beszámoltunk, ehhez még hozzájön 8,7 millió lej a Bálványos–Bükszád útszakasz teljes rehabilitálására.

A szenátor úgy tudja, jelentős összeget fog kapni a megyei kórház is, hogy a munkálatokat be lehessen fejezni.

Fejér más jó hírekkel is szolgált: szóbeli ígéretet kapott arra, hogy kijavítják a Brassó–Sepsiszentgyörgy útszakaszt, ugyanakkor abban is bízik, hogy a 11-es számú országút Kézdivásárhelyen áthaladó szakaszát is a központi költségvetésből sikerül felújíttatni, hogy a munkálat ne a városkasszát terhelje.

Fejér a kézdivásárhelyi tervezett uszodát is említette.

– Bokor Tibor polgármesterrel folytatjuk a munkát, tudni kell, hogy ehhez más forrást kell keresni. Nem tettünk le arról, hogy uszodája legyen a városnak, és látok rá esélyt, hogy ez meg is valósuljon – mondotta a szenátor, aki azt is pozitívumként értékelte, hogy a történelmi magyar egyházak nem klerikus személyzetének a számát is növelni tudták, Kovászna megyében ez 16 állást jelent. Fejér nem aggódik a több mint száz adó eltörléséből keletkezett költségvetés-kiesés miatt sem, bízik a kormány által megjósolt, 5 százalékos gazdasági növekedésben, ami pótolja a hiányt.

Bartos Lóránt