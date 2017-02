Víz nélkül Mikóújfalu egy része

Mikóújfalu felső részén de­cemberben csőtörés keletkezett, ám a fagyos talaj miatt nem találták meg a törés pontos helyét – tudtuk meg Demeter Ferenctől, a település polgármesterétől. – Nem akartuk a teljes falut vezetékes víz nélkül hagyni, ezért a település felső részében nem engedtünk annyi vizet. Megértem a lakosság felháborodását, jómagam is a víz nélkül maradt részen lakom, így tudom, milyen kellemetlenségekkel jár a kiesés. Ahogy az idő enyhült, a közművek segítségével megállapítottuk a csőtörés pontos helyét, a hétvégén pedig kijavítottuk a hibát. Sajnos a munkálatok miatt zavaros lett a víz. December végén adtuk le a Kicsi-pataki víztisztítóra az engedélyeztetést, tavasszal nekifogunk a kivitelezésének, ami megoldja a zavaros víz problémáját is – összegezett az elöljáró, hozzátéve, az egész vízhálózatot iparkodnak felújítani, erre kidolgozott tervük is van.