Fizessen a turista

Háromszéken is be kellene vezetni az idegenforgalmi illetéket, amit a turisták minden itt töltött éjszakára befizetnek a települések kasszájába, szorgalmazta Édler András. A kereskedelmi kamara elnöke szerint, ha csak 1 lejes illetéket vetettek volna ki, tavaly 520 ezer lej gyűlt volna össze, amit Háromszék turizmusának népszerűsítésére lehetett volna költeni. Jelenleg csak Kovászna városban létezik az 1 lej/éjszaka idegenforgalmi illeték. László Endre, a turisztikai irodákat tömörítő egyesület regionális alelnöke szerint az illeték bevezetéséről tárgyaltak a sepsiszentgyörgyi tanács gazdasági bizottságában is, de az volt a kifogás, hogy egy ilyen adót nehéz begyűjteni, és nem éri meg egy alkalmazottat ezért foglalkoztatni, plusz adóval terhelni a vállalkozókat. A szakember szerint ez nem plusz teher, hiszen a turista fizeti be a szálláshelyen, amely negyedévenként továbbítja a települések kasszájába. A megyei tanács alelnöke, Grüman Róbert szerint tavaly a megyei tanács 600 ezer lejt, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 200 ezer lejt tett bele a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületbe, amiből a térséget népszerűsítették, ezt az összeget részben fedezné az idegenforgalmi illeték bevezetése.