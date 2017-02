Fiatalok a környezetért

ZIKÉ-sek: Jancsó Réka, Ráduly Róbert, Egyed Emőke és Benkő László. Minél több jó programot akarnak véghezvinni

Baróton 2010 óta tevékenykedik a Zöld Ifjak Környezetvédő Egyesület, rövidítve a ZIKE, 2013-ban jegyezték be a bíróságon. Az egyesület első elnöke Ráduly Róbert volt, akit négy évre választottak a szervezet élére: bár mandátuma csak 2017 nyarán járt volna le (a hivatalos bejegyzéstől számították), nemrég, megváltozott munkaköri kötelezettségei miatt visszalépett az elnökségtől. Az egyesület új vezetősége sajtótájékoztatón számolt be további terveiről.

Ráduly Róbert elmondta, egy ideje a baróti polgármesteri hivatalnál dolgozik a polgármester tanácsadójaként és rendezvényszervezőként: a megváltozott munkaköri kötelezettségei miatt hozta meg döntését, hogy átadja másnak az egyesületelnöki teendőit még négyéves megbízásának lejárta előtt. De ez nem jelenti azt, hogy kilépne a ZIKÉ-ből. Továbbra is tag marad, sőt, tiszteletbeli elnöknek is megválasztották, lévén, hogy ő volt az egyesület megalapításának kezdeményezője.

Az elnöksége alatti évek legfontosabb rendezvényeiként említette meg a nyári környezetvédelmi táborokat, melyek mindig a legnagyobb érdeklődés mellett zajlottak le, utoljára 40 fő résztvevővel, aztán az autómentes világnap alkalmával szervezett biciklis felvonulásokat emelte ki, melyek iránt az évek során szintén egyre többen érdeklődtek.

– Legnehezebb programunk a baróti ZIKE-park felújítása volt, mely zöldövezetet idén ismét szeretnénk rendezni egy kicsit. Ha számokban gondolkodunk, csupán egyetlen év során mintegy 500 fiatalt mozgattak meg rendezvényeink – jegyezte meg.

Bemutatta az egyesület új vezetőségét is: elnök Egyed Emőke lett, aki korábban alelnöki feladatokat látott el az egyesületben, alelnökké Benkő Lászlót választotta a közgyűlés, míg titkárrá a jelenleg egyetemista (könyvelési és gazdasági-informatika szakon tanuló) Jancsó Rékát. Ők hivatalosan február elsejétől látják el tisztségeiket az egyesületben.

A ZIKÉ-nek jelenleg csaknem 25 tevékeny tagja van, azonban nyári rendezvényeik során azok segítségére is számíthatnak, akik elkerültek Barótról, egyetemisták, vagy máshol dolgoznak.

Idén két nyári környezetvédelmi tábort is szerveznének, egyet a kisebb gyermekeknek, egyet pedig a 14–17 éves korosztálynak, mindkettő Uzonkafürdőn lenne. Folytatnák a Zöldikék elnevezésű környezetvédelmi vetélkedők megszervezését is, továbbá a tanulmányi kirándulásokat a 17 éven felülieknek (idén Borszék lenne úti céljuk). A mobilitási hét alkalmával ebben az évben nem csak biciklis felvonulást terveznek, de a baróti polgármesteri hivatal segítségével többnapos eseménysorozatra is gondolnak. Folytatnák szelektív hulladékgyűjtési programjaikat is.

– Szeretnénk a következő négy évben is véghezvinni minél több jó programot, a már bejáratottakat, de újakat is. Ötleteket várunk mind a tagságunktól, mind a külsősöktől – összegzett az új elnök.

